Aunque las lluvias tenderán a disminuir en algunas zonas, varias regiones seguirán bajo el impacto de precipitaciones persistentes y fuertes vientos (Fuente: edición propia).

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Colombia se prepara para un viernes 17 de julio marcado por el paso de la primera jornada de lluvias intensas del mes en varias regiones del país. De acuerdo con el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las precipitaciones continuarán durante cerca de 48 horas en sectores de la región Pacífica, la Amazonía, la Orinoquía y parte del Caribe, mientras que los vientos más fuertes podrían alcanzar velocidades cercanas a los 70 kilómetros por hora en áreas del litoral Caribe y otras zonas estratégicas.

El panorama estará acompañado por una marcada diferencia entre regiones. Mientras algunos departamentos seguirán registrando lluvias de consideración, otros mantendrán temperaturas elevadas debido al fortalecimiento del fenómeno de El Niño, que continúa consolidándose sobre el océano Pacífico y modificando el comportamiento habitual del clima en el país.

¿Qué regiones tendrán lluvias más fuertes este viernes 17 de julio?

Según el pronóstico del Ideam, aunque el volumen general de precipitaciones comenzará a disminuir hacia el cierre de la semana, todavía se esperan lluvias importantes durante la tarde y la noche en diferentes departamentos.

Las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones son:

Magdalena.

Sucre.

Córdoba.

Bolívar.

Antioquia.

Caquetá.

Amazonas.

Amplios sectores de la Orinoquía.

Gran parte de la región Pacífica.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también existe probabilidad de lluvias al finalizar la tarde y durante la noche.

Se viene la primera tormenta intensa de julio con 48 horas seguidas de lluvias y ráfaga de viento de 70 kilómetros por hora.

¿Dónde se sentirán las ráfagas de viento más fuertes en Colombia?

El Ideam advirtió que los vientos más intensos seguirán concentrándose en varios corredores del territorio nacional.

Las ráfagas podrían alcanzar velocidades cercanas a los 70 kilómetros por hora, especialmente en:

La región Caribe.

El área insular del Caribe.

El norte de la región Andina.

El valle medio del río Magdalena.

Algunos sectores del litoral Pacífico.

Estas condiciones pueden generar oleaje elevado en zonas costeras, caída de ramas, afectaciones en estructuras livianas y complicaciones para actividades marítimas y de navegación.

¿Cómo estará el clima en Bogotá durante el viernes 17 de julio?

Para la capital del país, el Ideam prevé una jornada con predominio de cielo mayormente nublado.

Durante la tarde y la noche aumentará la probabilidad de lloviznas o lluvias de baja intensidad. La temperatura mínima estará cercana a los 10 °C, mientras que la máxima rondará los 21 °C, manteniendo un ambiente fresco durante buena parte del día.

¿Por qué seguirá haciendo calor pese a las lluvias?

Aunque varias regiones tendrán precipitaciones, el Ideam explicó que continúa fortaleciéndose el fenómeno de El Niño, situación que favorece temperaturas superiores a lo normal y una reducción progresiva de las lluvias en buena parte del territorio durante los próximos meses.

De acuerdo con el instituto, los análisis climáticos muestran una probabilidad superior al 97 % de que las condiciones de El Niño permanezcan hasta el primer trimestre de 2027. Incluso, existe un 81 % de probabilidad de que el evento alcance una intensidad muy fuerte entre finales de 2026 e inicios del próximo año.

Este comportamiento climático podría ubicar el actual episodio entre los eventos de El Niño más intensos registrados desde mediados del siglo pasado.

¿Qué efectos podría tener el fortalecimiento de El Niño en Colombia?

El Ideam señaló que la evolución del fenómeno puede generar diferentes impactos sobre el territorio nacional durante los próximos meses.

Entre los principales efectos previstos se encuentran:

Disminución gradual de las lluvias en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.

Incremento de las temperaturas máximas.

Mayor riesgo de incendios de cobertura vegetal.

Descenso en los caudales de ríos y quebradas.

Menores niveles en embalses y reservorios.

Mayor presión sobre el abastecimiento de agua para consumo humano y actividades agropecuarias.

Posibles afectaciones en la generación hidroeléctrica.

Aumento del estrés hídrico en zonas vulnerables.

Además, las altas temperaturas pueden favorecer problemas de salud como deshidratación, golpes de calor y un incremento en la presencia de enfermedades transmitidas por mosquitos, entre ellas dengue, zika y chikunguña.