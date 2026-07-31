Se viene el diluvio del año con tormentas y granizo a partir de este viernes a la mañana: qué zonas estarán afectadas

Buenos Aires permanece bajo alerta ante la llegada de un intenso sistema de tormentas que afectará tanto a la Ciudad como a distintos municipios del conurbano y el interior bonaerense. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén lluvias de variada intensidad, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h. Además, la temperatura máxima rondará los 21 °C durante la jornada.

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La alerta naranja del SMN alerta por “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad”, ya que se esperan hasta 37 milímetros acumulados de agua con ráfagas de viento que podrían interrumpir las actividades diarias.

EFE

El diluvio llegará durante la mañana y mediodía del viernes con intensa actividad eléctrica y se prolongará durante todo el día. Incluso, se espera que continúe durante la madrugada del sábado. El temporal golpeará a lo largo y ancho de toda la provincia.

El organismo recomendó estar atento a los informes oficiales del clima y seguir una serie de cuidados:

Limpiar sumideros y drenajes.

Evitar realizar actividades al aire libre.

Mantenerse alejado de árboles y postes.

Resguardarse bajo techo.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires después de la tormenta

El pronóstico extendido del clima señala que tras las lluvias la tarde del sábado estará marcado por un cielo despejado con máximas de 19° y mínimas de 14°. El domingo se mantendrá nublado con máximas de 15°.

Para el inicio de la próxima semana no se esperan tormentas, pero la temperatura volverá a estar en torno a los 10°.