El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advierte por tormentas fuertes, puntualmente muy fuertes, que comenzarán durante la tarde del viernes 31 de julio en el litoral oeste y el centro-sur del país.

Según el organismo, en la noche del viernes las tormentas se intensificarán, pudiendo volverse puntualmente severas. Ingresarán por el suroeste y se desplazarán durante la madrugada del sábado 1º de agosto hacia el noreste, afectando progresivamente el resto del territorio.

Se esperan precipitaciones acumuladas de entre 60 y 80 milímetros, valores que podrán superarse de forma puntual. En las zonas afectadas podrán registrarse rachas de vientos muy fuertes, lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Para la tarde del sábado, Inumet prevé que las condiciones mejorarán desde el suroeste. Sin embargo, podrán desarrollarse lluvias y tormentas en el noreste y el este del país.