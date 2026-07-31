A la hora de elegir un sistema para calentar el agua de la casa, aparecen dos opciones que siguen siendo las más conocidas: termotanque y calefón.

Aunque ambos cumplen la misma función, trabajan de manera diferente y cada uno tiene ventajas y desventajas que conviene conocer antes de hacer una compra.

La principal diferencia está en el funcionamiento. Mientras el termotanque almacena y mantiene caliente una determinada cantidad de agua, el calefón la calienta en el momento en que se abre una canilla.

Termotanque: cómo funciona y cuáles son sus principales ventajas

El termotanque cuenta con un depósito en el que almacena agua caliente. Un quemador a gas o una resistencia eléctrica eleva la temperatura y luego el equipo la mantiene dentro de un rango determinado para que pueda utilizarse cuando sea necesario.

Imagen ilustrativa IA Gemini

Una de sus principales ventajas es que permite contar con agua caliente de manera rápida y estable mientras haya disponibilidad dentro del tanque. Además, suele ser una alternativa práctica para hogares con varios integrantes o con varios puntos de consumo.

Entre sus características más destacadas se encuentran:

Mantiene una reserva de agua caliente.

Permite utilizar agua en varios puntos de la casa.

Puede funcionar a gas o electricidad.

No depende exclusivamente de que el agua se caliente en el momento del uso.

Como contrapartida, ocupa más espacio y genera un consumo energético destinado a mantener caliente el agua almacenada, incluso cuando no se está utilizando.

Calefón: qué características tiene y cuándo conviene

El calefón funciona de una manera diferente: calienta el agua en el momento en que circula por el equipo. Al abrir una canilla, el sistema detecta el paso del agua y activa el mecanismo de calentamiento.

Esto significa que no existe un depósito permanente de agua caliente, por lo que el equipo suele ser más compacto y ocupa menos espacio que un termotanque.

Entre sus principales características se encuentran:

No necesita almacenar agua caliente.

Proporciona agua caliente mientras haya circulación.

Suele ocupar menos espacio.

Puede resultar eficiente para hogares con un consumo más moderado.

Sin embargo, su funcionamiento puede verse limitado cuando se utilizan varios puntos de agua caliente al mismo tiempo , dependiendo de la capacidad del equipo y de la instalación.

Termotanque o calefón: cuál conviene comprar para la casa

No existe una respuesta única porque la elección depende principalmente de las necesidades de cada vivienda. Para una familia numerosa, el termotanque puede resultar más conveniente por su capacidad de almacenamiento y la posibilidad de disponer de una reserva de agua caliente.

En cambio, el calefón puede ser una buena alternativa para viviendas pequeñas, parejas o personas que buscan un equipo compacto y que caliente el agua únicamente cuando se necesita.