Llega un diluvio histórico de 48 horas a Buenos Aires: se esperan fuertes tormentas, lluvias intensas y acumulados de hasta 50 mm.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un cierre de julio marcado por la inestabilidad en el centro de la Argentina, con tormentas de variada intensidad que podrían afectar de forma directa al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según el informe oficial, el desarrollo de una ciclogénesis durante el viernes favorecerá la formación de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y, en algunos sectores, caída de granizo.

En paralelo, el sitio especializado Meteored advirtió que los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre 20 y 50 milímetros , con registros puntualmente superiores en algunas zonas.

Cómo estará el clima en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional

La atención meteorológica se concentra sobre la provincia de Buenos Aires y el AMBA por la llegada de este sistema de bajas presiones, un fenómeno frecuente en la región que, en esta oportunidad, podría potenciar condiciones de tiempo severo durante gran parte del viernes y la madrugada del sábado .

De acuerdo con los pronósticos, las tormentas comenzarían a desarrollarse durante la segunda mitad del día, ganando intensidad hacia la tarde y la noche. Los principales riesgos asociados serán lluvias abundantes en cortos períodos, ráfagas que podrían acercarse a los 90 km/h, fuerte actividad eléctrica y la posibilidad de granizo localizado.

Para el AMBA, los modelos meteorológicos estiman acumulados de entre 20 y 50 mm, aunque no se descartan valores superiores de manera puntual si las tormentas más intensas se estacionan sobre una misma zona.

Por este motivo, se recomienda seguir de cerca las próximas actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, ya que las alertas podrían modificarse con el correr de las horas.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera

Viernes 31: probabilidad alta de lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Posibles ráfagas intensas, abundante actividad eléctrica y acumulados significativos de lluvia.

Sábado 1: persistencia de lluvias durante la madrugada, con mejoras graduales desde la mañana o el mediodía.

Domingo 2: condiciones más estables, con menor probabilidad de precipitaciones.

Asi estará el clima en Ciudad de Buenos Aires los próximos días, según el SMN. Servicio Meteorológico Nacional.

Recomendaciones del SMN ante alertas por tormentas

Ante este tipo de fenómenos, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

No sacar la basura y retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas eléctricas.

Mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan caer por las ráfagas.

No permanecer en cuerpos de agua abiertos como lagunas, ríos o piletas durante la actividad eléctrica.

Asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono cargado.

Qué significa una alerta amarilla por tormentas

Una alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños o interrupciones momentáneas de actividades cotidianas. En situaciones donde aumenta la probabilidad de tormentas severas, el organismo puede elevar el nivel a alerta naranja, categoría que implica eventos con potencial de causar impactos importantes sobre personas, bienes e infraestructura.

La situación meteorológica prevista para el AMBA exige un monitoreo constante durante las próximas horas. Ante posibles cambios en la intensidad de las tormentas, la recomendación principal es consultar únicamente los avisos y alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional para mantenerse informado y adoptar las medidas de prevención necesarias.