Las tormentas serán en el NEA.

El pronóstico del tiempo anticipó que el comienzo de la semana estará marcado por el regreso de las lluvias y un fuerte cambio en las condiciones meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé tormentas, abundante caída de agua en períodos cortos, posible caída de granizo y ráfagas de viento.

El fenómeno se desarrollará durante el miércoles 19 de agosto y afectará principalmente a sectores de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa. En dichas provincias, se encuentre vigente una alerta meteorológica de nivel amarillo.

La expresión “diluvio de agua helada” se utiliza en este caso para describir el escenario que puede generarse ante la combinación de lluvias intensas y la probabilidad de caída de granizo.

El granizo está formado por hielo y puede presentarse dentro de tormentas de fuerte desarrollo, por lo que el temporal podría combinar grandes cantidades de agua con episodios de precipitación sólida.

Diluvio de agua helada: qué fenómenos se esperan durante las tormentas

Las precipitaciones intensas en períodos cortos pueden provocar una rápida acumulación de agua, mientras que las tormentas con actividad eléctrica pueden generar condiciones favorables para la formación de granizo.

De esta manera, el episodio podría presentar lluvias abundantes, granizo y ráfagas de viento, especialmente en los sectores donde las tormentas alcancen mayor intensidad.

La combinación de agua y posible granizo puede complicar la circulación y las actividades al aire libre. Por eso, ante la presencia de tormentas, se recomienda permanecer en lugares seguros y seguir las actualizaciones oficiales.

Diluvio de agua helada: qué puede pasar durante las tormentas. Foco Uy.

Qué provincias tendrán tormentas el miércoles 19

El sistema de tormentas alcanzará durante el lunes a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa.

Se esperan períodos de lluvias intensas y condiciones que podrían afectar las actividades habituales. Además, el episodio puede estar acompañado por actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento.

Las tormentas fuertes pueden generar también anegamientos en zonas bajas y dificultades para circular, especialmente cuando se registra una importante cantidad de agua en poco tiempo.

Recomendaciones ante el temporal

Limpiar previamente desagües y canaletas para facilitar el escurrimiento del agua.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Evitar permanecer debajo de árboles o cerca de postes.

Buscar refugio en construcciones cerradas durante las tormentas.

No circular por calles o caminos que se encuentren anegados.

Mantenerse informado a través de las actualizaciones oficiales del SMN.

La alerta meteorológica es de nivel amarillo. Shutterstock / Composición Canva

Cómo estará el clima en Buenos Aires

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó las siguientes condiciones climáticas: