El país tendrá un nuevo cambio en las condiciones del tiempo durante los próximos días. Las autoridades anticiparon un aumento de las lluvias hacia el cierre de la semana.

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El viernes 21 de agosto será uno de los días que concentrará mayor atención meteorológica en Colombia. De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las lluvias más intensas de la semana se esperan entre el jueves 20 y el viernes 21, en medio del tránsito de la onda tropical número 38 .

El panorama contempla precipitaciones fuertes en diferentes zonas del país, además de condiciones favorables para tormentas y vientos de mayor intensidad. La situación será especialmente relevante en sectores del Pacífico y en áreas que ya presentan condiciones de humedad y alertas por crecientes súbitas.

¿Qué dice el Ideam sobre las lluvias del viernes 21 de agosto?

El Ideam señaló que el periodo comprendido entre el jueves 20 y el viernes 21 de agosto concentrará las lluvias más intensas de la semana. El aumento de las precipitaciones estará relacionado con el tránsito de la onda tropical número 38.

El fenómeno podría generar lluvias de variada intensidad, con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento en diferentes sectores del territorio nacional.

El escenario requiere especial atención porque algunas zonas ya registran lluvias fuertes. En el reporte del 18 de agosto, el Ideam informó que se habían presentado precipitaciones intensas acompañadas de tormentas eléctricas en sectores de las regiones Andina, Caribe y Orinoquía, además de lluvias importantes en Chocó y Valle del Cauca.

Se aproxima el diluvio del año este viernes 21 de agosto: fuertes tormentas con granizo y vientos de hasta 60 km/h. ChatGPT + Canva

¿Qué departamentos tendrán las lluvias más fuertes en Colombia?

Uno de los focos principales estará en el occidente del país. El Ideam advierte que las lluvias fuertes persistirán en Chocó y en el centro y occidente del Valle del Cauca, zonas que deberán mantenerse bajo vigilancia durante los próximos días.

La situación es especialmente importante en el litoral Pacífico, donde las precipitaciones pueden favorecer aumentos rápidos en los niveles de algunos ríos y quebradas.

El boletín hidrometeorológico del Ideam ya reportaba probabilidades de crecientes súbitas en numerosas cuencas del Pacífico. Entre ellas aparecen sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En el caso del Valle del Cauca, el organismo mantiene especial atención sobre los ríos Calima, Dagua y Anchicayá, entre otros afluentes, debido a la posibilidad de crecientes súbitas.

¿Habrá tormentas, granizo y fuertes vientos el viernes?

El escenario meteorológico previsto para el cierre de la semana contempla condiciones propicias para tormentas fuertes, granizo y rachas de viento, especialmente en las zonas donde se desarrollen núcleos de precipitación de mayor intensidad.

Los vientos también serán un factor para tener en cuenta. El comportamiento atmosférico previsto para estos días puede producir ráfagas importantes y, de acuerdo con el pronóstico suministrado para la jornada, podrían alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora en algunos sectores.

Los escenarios de tiempo lluvioso pueden estar acompañados por tormentas eléctricas y rachas de viento.

Por esta razón, la recomendación es no confiarse si durante las primeras horas del día predominan condiciones secas: las tormentas pueden desarrollarse posteriormente y generar cambios rápidos en el estado del tiempo.

¿Qué regiones de Colombia deben estar más pendientes?

Además del Pacífico, el pronóstico mantiene la atención sobre diferentes sectores del país. El comportamiento de las precipitaciones no será uniforme y se espera una disminución de las lluvias en otros departamentos.

En las zonas afectadas por el terremoto, el Ideam mantiene especial atención sobre Chocó y el centro y occidente del Valle del Cauca, donde persistirán las lluvias fuertes.

También se debe prestar atención al piedemonte llanero y amazónico, ya que hacia el jueves aumenta la probabilidad de vientos fuertes en estos sectores.

¿Cómo estará el tiempo en Bogotá el viernes 21 de agosto?

En Bogotá, el comportamiento será diferente al de las zonas donde se esperan los mayores acumulados de lluvia.

El pronóstico indica condiciones inicialmente nubladas y presencia de lluvias dispersas, seguidas de una reducción de la nubosidad y un predominio de tiempo seco. Las temperaturas estarán entre 7 °C y 11 °C durante la madrugada, mientras que durante el día podrían ubicarse entre 19 °C y 21 °C.

¿Por qué aumentarán las lluvias en Colombia esta semana?

El principal factor señalado por el Ideam para el incremento de las precipitaciones entre el jueves 20 y viernes 21 de agosto es el tránsito de la onda tropical número 38.

Estos sistemas pueden modificar temporalmente las condiciones atmosféricas y favorecer un incremento de la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica en diferentes zonas del país.

El escenario ocurre, además, en un contexto climático que requiere seguimiento permanente. En un comunicado emitido el 13 de agosto, el Ideam informó que las condiciones de El Niño continuaban fortaleciéndose y que existía una probabilidad superior al 90 % de que persistieran hasta el primer trimestre de 2027.