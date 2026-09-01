Llega el primer diluvio de septiembre: tormentas con granizo, lluvias y fuertes ráfagas de viento

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El comienzo de septiembre estará marcado por las lluvias en diferentes regiones de Colombia. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anticipó que este martes 1 persistirán las precipitaciones, con especial incidencia en el Pacífico y distintos sectores de la región Andina.

El pronóstico señala un escenario de lluvias de diferente intensidad y algunos chubascos, mientras que las condiciones de inestabilidad pueden estar acompañadas localmente por fenómenos asociados a las tormentas. Sin embargo, en el reporte puntual compartido por el Ideam para este martes no se menciona específicamente la caída de granizo ni fuertes ráfagas de viento.

¿Dónde lloverá este martes 1 de septiembre?

Según el reporte del Ideam, las precipitaciones continuarán en la región Pacífica y en sectores de la región Andina durante la jornada.

Los departamentos donde se esperan lluvias son:

Chocó

Occidente de Antioquia

Caldas

Risaralda

Santander

Sur de Cesar

Sur de Bolívar

En la región Caribe, en tanto, se mantendrán lluvias moderadas principalmente sobre Córdoba, Sucre y el sur de Magdalena.

De esta manera, buena parte de las precipitaciones previstas para el inicio del mes estarán concentradas sobre el occidente, centro y norte del territorio.

Ideam anticipa lluvias y chubascos en estas regiones

El panorama también será inestable en la Orinoquía y la Amazonía, aunque las condiciones serán diferentes dependiendo de la zona.

Llega el primer diluvio de septiembre: tormentas con granizo, lluvias y fuertes ráfagas de viento IDeam

Para estas regiones, el organismo meteorológico anticipó lluvias de variada intensidad y chubascos dispersos en sectores de Vichada, Guainía, Meta, Caquetá y Vaupés.

El escenario contrasta con lo previsto para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde se proyectan condiciones predominantemente secas y períodos con el cielo parcialmente nublado.

Qué pasará con las tormentas durante el comienzo de septiembre

El pronóstico del Ideam confirma así que septiembre comenzará con precipitaciones en numerosos departamentos, por lo que será importante seguir las actualizaciones meteorológicas ante posibles cambios en la intensidad de las lluvias.

En especial, las zonas del Pacífico y algunos sectores de la región Andina concentrarán las mayores probabilidades de precipitaciones durante este martes, mientras que otras áreas tendrán lluvias moderadas o chubascos dispersos.