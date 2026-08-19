Se aproxima el diluvio del año este miércoles 19 de agosto.

Salta se prepara para un cambio marcado en las condiciones del tiempo durante este miércoles 19 de agosto. El pronóstico anticipa una jornada con lluvias y tormentas en distintos sectores de la provincia, mientras que las zonas de mayor altura podrían registrar temperaturas bajo cero y nevadas.

El escenario será especialmente contrastante en el territorio salteño: mientras la capital tendrá una jornada fría y con precipitaciones aisladas, localidades del interior enfrentarán condiciones mucho más rigurosas, con mínimas por debajo de los 0°C.

Temporal en Salta: cómo estará el clima este miércoles 19 de agosto

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 19 se esperan lluvias en diferentes sectores de Salta. En la capital provincial habrá lluvias aisladas, con una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 13°C.

El mal tiempo también alcanzará zonas del interior de la provincia. En localidades ubicadas a mayor altura, las temperaturas serán considerablemente más bajas y podrían registrarse precipitaciones en forma de nieve.

En Cachi, por ejemplo, se espera una mínima de 2°C bajo cero, junto con probabilidad de nevadas.

La combinación de aire frío y humedad dará lugar a una jornada con condiciones meteorológicas muy diferentes según la región de la provincia.

Temporal en Salta: cómo estará el clima este miércoles 19 de agosto. Shutterstock / Composición Canva

Lluvias, frío y posibles nevadas en las zonas de altura

El descenso térmico será uno de los principales protagonistas del miércoles en Salta. Mientras la capital tendrá registros de entre 5°C y 13°C, en las zonas de mayor altitud las temperaturas caerán varios grados por debajo del punto de congelación.

Cachi aparece entre los sectores donde se esperan las condiciones más frías, con una mínima prevista de -2°C y posibilidad de nevadas.

Por este motivo, quienes circulen por las rutas y caminos de montaña deberán prestar especial atención a la evolución del tiempo y a las actualizaciones oficiales.

Lluvias, frío y posibles nevadas en las zonas de altura. Foto: Foco Uy

Cómo seguirá el tiempo en Salta durante el jueves

Las condiciones inestables podrían prolongarse durante el jueves 20 de agosto, por lo que el cambio de tiempo no quedaría limitado a una sola jornada.

El avance del sistema meteorológico mantendrá la posibilidad de precipitaciones en diferentes sectores, mientras que las zonas elevadas continuarán con temperaturas bajas.

El SMN recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico y los avisos oficiales ante posibles cambios en la intensidad o distribución de las precipitaciones.

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

Mientras Salta afrontará una jornada marcada por las lluvias y el frío, el panorama será diferente en Buenos Aires.

El informe oficial del SMN anticipa para este miércoles una jornada con cielo despejado y una máxima de 15°C.

El jueves continuará el buen tiempo, con una máxima de 17°C y una mínima de 6°C, además de presencia de sol durante gran parte del día. Hacia el fin de semana, las temperaturas podrían descender hasta los 4°C, aunque sin probabilidad de lluvias.