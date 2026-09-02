En esta noticia El SGIRPC extendió la alerta Amarilla por fuertes lluvias en la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la Alerta Amarilla por la persistencia de fuertes lluvias durante la noche del martes 1 de septiembre y la madrugada del mediodía del 2 de septiembre en todas las localidades de la Ciudad de México . El pronóstico contempla precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros , así como posibles caídas de granito.

Lluvias y tormentas fuertes Proteccioncivil CDMX

Estas son las alcaldías de la CDMX bajo Alerta Amarilla

Según el aviso del SGIRPC, las demarcaciones que se encuentran debajo de esta alerta son:

AOB: Álvaro Obregón

AZC: Azcapotzalco

BJU: Benito Juárez

COY: Coyoacán

CUH: Cuauhtémoc

CUJ: Cuajimalpa

GAM: Gustavo A. Madero

IZC: Iztacalco

IZP: Iztapalapa

MAC: Magdalena Contreras

MAH: Miguel Hidalgo

MLP: Milpa Alta

TLH: Tláhuac

TLP: Tlalpan

VCA: Venustiano Carranza

XOC: Xochimilco

El anexo de la capital advirtió que las condiciones climáticas pueden provocar calor intenso y desbordamientos de agua en calles y avenidas , cerca de ramas y árboles. También existe la posibilidad de granizo , por lo que se recomienda a la población estar atenta a las advertencias oficiales y tomar precauciones antes y durante las lluvias.

Se viene el primer diluvio de septiembre este martes 1: más de 48 horas de lluvias intensas, granizo y fuertes vientos Shutterstock + Canva

El SGIRPC extendió la alerta Amarilla por fuertes lluvias en la Ciudad de México.

El primer aviso establece un periodo de atención desde las 14:45 del 1 de septiembre hasta la 01:00 del 2 de septiembre de 2026. Durante este periodo, se prevén inundaciones de entre 15 y 29 milímetros , acompañadas de posibles desprendimientos de granito. La actualización se publicó a las 14:35 del martes 1 de septiembre .

Posteriormente, el SGIRPC informó que se implementó la Alerta Amarilla debido a la persistencia de fuertes lluvias y posibles chubascos durante la noche del martes, así como por la presencia de micorrizas.

Entre las recomendaciones, se incluyen retirar la base de los desagües internos y externos, cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y usar impermeables o chubasqueros si es necesario subir.