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El viernes 4 de septiembre de 2026 llega con condiciones meteorológicas adversas para varias regiones de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias que podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros en algunas zonas, además de tormentas eléctricas, posible caída de granizo, fuertes rachas de viento y riesgo de inundaciones y deslaves.

A estos fenómenos se suma el huracán Marie, categoría 1, que se desplaza gradualmente al suroeste de las costas de Baja California Sur. Aunque el ciclón no se encuentra directamente sobre territorio nacional, su amplia circulación genera viento, oleaje elevado y lluvias muy fuertes en la península.

Por este motivo, la Secretaría de Marina (Semar) informó el cierre de puertos para embarcaciones menores en Baja California Sur.

México: clima

¿Dónde lloverá más fuerte este viernes 4 de septiembre?

El pronóstico del SMN señala que las lluvias más intensas se concentrarán principalmente en el sureste del país.

Se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en:

Veracruz, principalmente en el sur.

Oaxaca, en la zona este.

Chiapas, en el norte, centro y oeste.

Tabasco, en el oeste y sur.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de provocar encharcamientos, inundaciones y crecidas de ríos y arroyos.

También existe riesgo de deslaves, particularmente en zonas montañosas donde las precipitaciones sean persistentes.

Alerta. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Estos estados tendrán lluvias de hasta 75 milímetros

El SMN pronosticó lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Además, se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla, Campeche y Yucatán.

En Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo habrá intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros.

Huracán Marie provoca cierre de puertos en Baja California Sur

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la Semar mantiene el cierre de puertos para embarcaciones menores debido a las condiciones generadas por el huracán Marie, categoría 1.

Los puertos señalados son:

La Paz.

Cabo San Lucas.

San José del Cabo.

San Carlos.

Bahía Magdalena.

Las autoridades recomendaron evitar riesgos durante actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

El SMN prevé para Baja California Sur vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 km/h, además de oleaje de entre 3 y 4 metros de altura.

En la costa occidental de Baja California también se esperan olas de entre 1.5 y 2.5 metros.

¿Habrá granizo y fuertes vientos?

Sí. El pronóstico meteorológico contempla condiciones favorables para tormentas que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Las rachas de viento también representan un riesgo, ya que podrían provocar la caída de árboles, anuncios publicitarios y otros objetos.

Las rachas más fuertes, de hasta 70 km/h, se esperan en Baja California Sur. En otras regiones del norte del país se pronostican rachas de entre 40 y 60 km/h.

Además, los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir.

Llega la gran tormenta de septiembre este viernes 4 y sábado 5: intensas lluvias, cortes de luz y ráfagas de viento de hasta 70 km/h. SMN

¿Cómo estará el clima en CDMX este viernes?

En la Ciudad de México se espera una mañana con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad.

El pronóstico contempla intervalos de chubascos, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima será de 13 a 15 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 26 y 28 °C.

En el Estado de México se esperan condiciones más adversas en el suroeste, con lluvias puntuales fuertes que podrían ocasionar crecidas de arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Recomendaciones ante las fuertes lluvias

Protección Civil recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales y evitar actividades marítimas en las zonas donde existan restricciones.

Ante las tormentas, es importante evitar cruzar calles, ríos o arroyos que presenten corrientes de agua, además de mantenerse alejado de árboles, estructuras débiles y anuncios que puedan caer por las ráfagas.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre Marie, el monzón mexicano y la onda tropical número 36, sistemas que contribuirán a las condiciones de lluvia y viento previstas para este viernes en distintas regiones del país.