La provincia de Mendoza se encamina hacia un fin de semana bajo alerta meteorológica por la llegada de un potente frente frío.

El sistema provocará condiciones extremas que combinarán fuertes nevadas en la cordillera con severas tormentas, ráfagas de viento del sector sur y caída de granizo en distintas zonas del llano mendocino.

El drástico cambio de tiempo transformará por completo el escenario meteorológico tras varias jornadas moderadas. De acuerdo con las proyecciones oficiales, el ingreso del aire polar se sentirá con fuerza desde las primeras horas del sábado 22 de agosto, generando complicaciones en el tránsito, cortes preventivos en pasos fronterizos y riesgos de daños en áreas productivas.

Granizo y ráfagas en el llano mendocino

El fenómeno no solo impactará en la franja cordillerana, sino que generará una marcada inestabilidad en la zona metropolitana y los valles del llano.

Se prevé la formación de celdas de tormenta de rápida evolución que podrían dejar precipitación de granizo de mediano tamaño, acompañadas por ráfagas de viento del sur que superarán holgadamente los límites habituales .

Se aproxima la nevada del año en Mendoza: tormentas, granizo y vientos violentos confirmados para este sábado 22 de agosto

A su vez, el viento provocará una caída abrupta del termómetro. La masa polar reducirá de forma considerable las marcas térmicas máximas, dejando un ambiente sofocado por la humedad y un marcado descenso que marcará el inicio de un período con temperaturas bajo cero.

Nevadas récord y congelamiento en alta montaña

En los sectores de mayor elevación, como la zona de Punta de Vacas y el Paso Internacional Cristo Redentor, el impacto del temporal desencadenará la mayor nevada en lo que va de la temporada.

Los pronósticos prevén acumulaciones significativas de nieve junto con temperaturas mínimas que perforarán los -10°C hacia el cierre del fin de semana.

Las autoridades locales y de Protección Civil instan a la población y a los transportistas a tomar precauciones extremas. La combinación de hielo sobre la calzada, ráfagas violentas y nula visibilidad mantendrá en alerta máximo a las patrullas viales, recomendando evitar desplazamientos innecesarios hacia la zona montañosa.