Las lluvias volverán a ser protagonistas este jueves 20 de agosto en Chaco.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por precipitaciones para distintas localidades, donde se espera una jornada marcada por el cielo cubierto, temperaturas bajas y nuevos chaparrones.

La advertencia alcanza a Gran Resistencia y zonas cercanas como Makallé, Puerto Tirol, La Leonesa, Margarita Belén, San Fernando, Fontana, Puerto Vilelas y Barranqueras, entre otras.

El mal tiempo continuará durante las primeras horas del día y las condiciones podrían complicar la circulación.

El Gran Resistencia bajo alerta: cuándo llegarán las lluvias más fuertes

El SMN prevé que las precipitaciones continúen durante la mañana de este jueves 20 de agosto.

La probabilidad de lluvias alcanzará alrededor del 70% durante la mañana, mientras que hacia la tarde comenzará a disminuir. El cielo permanecerá mayormente cubierto durante buena parte del día.

La alerta amarilla comprende diferentes sectores del área metropolitana chaqueña, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y circular con precaución ante posibles acumulaciones de agua.

Alerta amarilla por lluvias en Chaco: el SMN anticipó nuevas precipitaciones para Resistencia y localidades cercanas durante este jueves 20 de agosto.

Frío, cielo cubierto y más agua: así será el tiempo este jueves 20

Además de las lluvias, el jueves 20 tendrá un marcado descenso térmico. La temperatura mínima será de 10 grados, mientras que la máxima apenas alcanzará los 16 grados.

El escenario será de cielo cubierto y ambiente frío, con las precipitaciones concentradas principalmente durante las primeras horas de la jornada.

La mejora será gradual durante la tarde, aunque el tiempo continuará inestable y no se descarta que las condiciones vuelvan a complicarse si persisten las lluvias en el área.

¿Qué localidades de Chaco están alcanzadas por la alerta amarilla?

La advertencia meteorológica incluye a Resistencia y localidades del Gran Resistencia y alrededores, entre ellas:

Makallé

Puerto Tirol

La Leonesa

Margarita Belén

San Fernando

Fontana

Puerto Vilelas

Barranqueras

La recomendación para quienes deban salir es tomar precauciones ante posibles calles anegadas y dificultades para transitar. El panorama meteorológico seguirá bajo vigilancia, mientras las lluvias continúan afectando a distintos puntos de la región.