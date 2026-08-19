Se aproxima el diluvio del año este miércoles 19 de agosto | Fuertes lluvias, caída de granizo y descenso de temperaturas: zonas afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció un período de marcada inestabilidad sobre amplias regiones de Argentina durante los próximos días. El pronóstico oficial marca que habrá lluvias intensas en distintas regiones.

Según el informe oficial, las provincias del centro y noreste del país serán las más afectadas por caídas de agua persistentes y tormentas que podrían dejar acumulados superiores a los 100 milímetros, mientras que hacia el fin de semana avanzará una masa de aire frío capaz de provocar un importante descenso térmico.

¿Cómo será la fuerte tormenta y las lluvias de esta semana?

El panorama meteorológico del SMN indicó que se mantienen bajo alerta a las provincias del Noreste y Centro-Norte argentino ante el avance de un frente de inestabilidad.

Las precipitaciones se presentarán de manera continua y severa, con lluvias persistentes y tormentas aisladas de variada intensidad que se extenderán desde la tarde del miércoles hasta la mañana del jueves.

Se calculan valores acumulados de agua de entre 30 y 70 mm, pudiendo superar estos registros en forma puntual en lapsos muy cortos. En algunos sectores, los chaparrones estarán acompañados por una fuerte actividad eléctrica y la probabilidad de caída de granizo en zonas focalizadas.

Este temporal afectará distintas zonas del país.

Los vientos soplarán con fuerza moderada a intensa, registrando ráfagas que acompañarán el desplazamiento de las tormentas más duras. Esta combinación de viento y agua representa la principal amenaza en cuanto a daños materiales, provocando el desplome de ramas, caída de postes del tendido eléctrico y voladura de objetos en la vía pública o en obras en construcción.

Un riesgo grande para distintas zonas del país

Las consecuencias operativas y urbanas más marcadas serán las inundaciones veloces de calles y avenidas. El colapso temporal de los desagües afectará de forma directa al tránsito vehicular y al transporte público , lo que incrementa el peligro en rutas por la falta de visibilidad.

Además, las zonas periurbanas, los barrios ribereños y los caminos rurales sufrirán complicaciones de drenaje, junto con posibles cortes de luz preventivos o interrupciones en el suministro por la acción del viento sobre los cables.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por el temporal?

El organismo climático indicó que estas son las provincias donde más impactará la tormenta de esta semana:

Formosa: Capital, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané.

Chaco: Resistencia, San Fernando, Bermejo, Libertad, Primero de Mayo y Tapenagá.

Corrientes: General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.

Santa Fe (Norte): General Obligado, Vera y San Javier.

Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Ante eventos de lluvias intensas y tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Evitar circular por calles o caminos anegados.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

No sacar residuos que puedan obstruir desagües.

Alejarse de árboles, postes y estructuras inestables durante tormentas eléctricas.

Tener preparada una mochila de emergencia con documentos y elementos esenciales.

Extremar las precauciones en zonas rurales donde la transitabilidad pueda verse afectada.



