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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 20 de agosto de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este jueves, 20 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7660 - La Virgen

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 20 de agosto

 1°7660 11°8426
 4467  12°3509
 3°3741 13°1010 
 2937  14°7597 
 7528  15°5466 
 6°6607  16°8617
 3476  17°3196 
 1995  18°1700 
 7639  19°0113 
 10°4009 20°9596 

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Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y guía espiritual en momentos de duda.

También puede indicar necesidad de fe, perdón o esperanza y un llamado a la introspección.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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