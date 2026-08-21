En esta noticia ¿Qué significa soñar con la virgen?

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 20 de agosto de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este jueves, 20 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7660 - La Virgen

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 20 de agosto

1° 7660 11° 8426 2° 4467 12° 3509 3° 3741 13° 1010 4° 2937 14° 7597 5° 7528 15° 5466 6° 6607 16° 8617 7° 3476 17° 3196 8° 1995 18° 1700 9° 7639 19° 0113 10° 4009 20° 9596

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y guía espiritual en momentos de duda.

También puede indicar necesidad de fe, perdón o esperanza y un llamado a la introspección.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.