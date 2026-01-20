Se viene la lluvia del siglo: el cielo se partirá en dos y estas zonas estarán afectadas.

Durante las últimas horas, diversos sectores de Colombia han experimentado condiciones nubladas y precipitaciones que sorprenden por su intensidad y extensión. El fenómeno no ha afectado a todas las regiones por igual, generando un contraste notable entre zonas húmedas y secas. Expertos del IDEAM advierten que la situación podría variar en los próximos días.

El Pacífico colombiano y la región Andina han registrado lluvias intermitentes acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, lo que despierta la atención de los habitantes y autoridades locales. Mientras tanto, algunas áreas del Caribe y la Orinoquía permanecen con cielos despejados, creando un escenario meteorológico lleno de contrastes.

El misterio radica en la variabilidad del clima: aunque algunas zonas han recibido lluvias intensas, otras han disfrutado de días soleados, dejando a los colombianos preguntándose qué esperar en los próximos días. La incertidumbre aumenta sobre cómo estas condiciones afectarán la movilidad y las actividades cotidianas.

Precipitaciones y actividad eléctrica en Colombia

Según el IDEAM, los mayores acumulados de lluvia con posible actividad eléctrica se han concentrado en departamentos como Chocó, Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Cauca, Caquetá, Vaupés y Amazonas. Estas precipitaciones no solo generan humedad intensa sino también riesgos de deslizamientos y crecidas de ríos en zonas vulnerables.

El IDEAM brindó el pronóstico para los próximos días. (Fuente: archivo)

Las lluvias han sido intermitentes en otras regiones, incluyendo parte de Córdoba, Santander, Bolívar y Magdalena, donde se esperan lloviznas o chubascos aislados. Las autoridades locales mantienen la alerta y recomiendan tomar precauciones, especialmente en áreas con historial de inundaciones o desbordes.

Algunas recomendaciones para los ciudadanos en zonas lluviosas:

Evitar cruzar ríos crecidos .

Conducir con precaución en carreteras mojadas.

Mantenerse informado sobre alertas meteorológicas.

Regiones secas y previsiones de tiempo estable

Mientras el Pacífico y la Amazonía enfrentan lluvias, la Orinoquía y el centro del Caribe continúan con tiempo seco, cielos despejados y escasa nubosidad. El IDEAM señala que estas condiciones podrían mantenerse en las próximas horas, permitiendo actividades al aire libre sin mayores contratiempos.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, también se registran días secos con cielos parcialmente nublados. Los pronósticos indican que la estabilidad climática favorecerá el turismo y la navegación, contrastando con las lluvias intensas que se presentan en otras regiones del país. La combinación de lluvias y sequía crea un panorama meteorológico diverso y desafiante para Colombia.