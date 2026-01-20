El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras cargadas de intensas tormentas por 24 horas. El temporal se extenderá a varias provincias y se esperan lluvias de hasta 34 milímetros acompañadas por ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

Alerta en 5 provincias por una intensa tormenta

El organismo informó que durante la noche del viernes 23 de enero llegará un frente frío al norte del país. La tormenta golpeará durante todo el sábado 24 de enero en las siguientes provincias:

Salta

Las lluvias llegarán durante la mañana y se intensificarán durante la tarde con vientos suroeste de hasta 31 kilómetros por hora. El temporal se intensificará en la noche para acumular un total de 18 milímetros con temperaturas que oscilarán entre los 17° y 25°.

Jujuy

Las precipitaciones continuarán en la provincia de Jujuy y tan solo el sábado acumulará 34 milímetros. Los vientos sentido norte llegarán con lluvias durante el mediodía y se prolongarán durante todo el día. La sensación térmica se ubicará entre los 17° y 25° en la jornada.

Tucumán

En Tucumán las precipitaciones llegarán para calmar la ola de calor de casi 31°. La temperatura descenderá hasta los 21° por los vientos sentido sur de hasta 29 kilómetros por hora. La caída de agua será más intensa en la mañana y luego darán paso a una tarde nublada.

Catamarca

Tras diversos días soleados, las nubes negras se harán presentes durante la mañana con vientos de hasta 45 kilómetros por hora. La sensación térmica se ubicará entre los 25° y 29° a lo largo del día.

La Rioja

Las precipitaciones en la provincia serán ocasionales con vientos inestables. La sensación térmica oscilará entre los 22° y 29°.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico informó que las lluvias llegarán a Buenos Aires durante la mañana del jueves 22. Las precipitaciones afectarán principalmente a las siguientes localidades:

Bahía Blanca

Monte Hermoso

Coronel Pringles

Pigue

Coronel Suárez

Tres Arroyos

Olavarría

Trenque Lauquen

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: