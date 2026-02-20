Recientemente, el Servicio Meteorológico Nacional comunicó la existencia de severas tormentas en diversas regiones del país. Actualmente, se encuentra en vigor tanto una alerta meteorológica de nivel naranja como una de nivel amarillo. Habrá fuertes tormentas con granizo y vientos de hasta 90 kilómetros por hora en distintas regiones del país que tendrán un fin de semana marcado por la lluvia. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por fuertes tormentas. La provincia de Tucumán experimentará un fenómeno meteorológico inusual, ya que habrá cinco días seguidos de lluvia permanente. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se espera un acumulado de precipitaciones de entre 60 y 100mm. Asimismo, las tormentas comenzaron desde este jueves 19 y se mantendrán hasta el lunes 23 de febrero inclusive. En este tipo de alertas, se indica que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. En el informe elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional se detalló que la alerta meteorológica naranja por fuertes tormentas rige para el jueves 19 de febrero con posibilidad de extenderse hasta este viernes 20. Las zonas que están bajo riesgo máximo son: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, Zonas bajas de Chicligasta, Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, Zonas bajas de Lules, Zonas bajas de Monteros, Zonas bajas de Río Chico, Zonas bajas de Tafí Viejo, Valles de Santa María, Valles de Tafí del Valle. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la provincia de San Luis atravesará un fuerte temporal durante el día sábado 21 de febrero y toda la provincia está bajo una alerta meteorológica de nivel naranja por tormentas. Además, el SMN detalló que se registrarán fuertes ráfagas de viento de 90 km/h y caída de granizo. Por su parte, se registrarán valores de precipitación acumulada de entre 50 y 80 mm. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“.