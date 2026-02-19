El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un fenómeno que traerá una fuerte tormenta eléctrica con lluvias intensas durante más de 5 días seguidos. El temporal golpeará a la provincia de Catamarca y se extenderá hacia las provincias vecinas. Catamarca comenzó la semana con fuertes tormentas y una abundante acumulación de lluvia. Según el pronóstico, el mal tiempo seguirá hasta la noche del domingo 22, con un leve respiro el lunes por la mañana y un retorno de las precipitaciones por la tarde, en forma de chaparrones. Las zonas más afectadas son Antofagasta de la Sierra, Santa María, Andalgalá, San Fernando del Valle de Catamarca, Tinogasta, Belén y Frías. Además, la alerta se extiende a toda la región, incluyendo las provincias de La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero y Salta. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: