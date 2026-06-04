La mayor parte del territorio nacional permanecerá bajo los efectos de un amplio temporal lluvioso que dejará precipitaciones de fuertes a intensas durante este jueves, de acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La dependencia advirtió que las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en diversas entidades.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que durante la mañana ya se observaban lluvias con chubascos ocasionales en alcaldías del sur y poniente de la capital. Mientras tanto, Conagua alertó que las precipitaciones más severas podrían provocar deslaves, desbordamiento de ríos y arroyos, así como encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables.

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Lluvias y tormentas continuarán en la Ciudad de México

La SGIRPC reportó que desde las primeras horas de este jueves se registraban lluvias y chubascos ocasionales en demarcaciones ubicadas al sur y poniente de la Ciudad de México, condiciones que podrían mantenerse durante buena parte de la jornada.

En tanto, el SMN pronostica lluvias muy fuertes para la capital del país, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

Además, estas precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, incrementando el riesgo de encharcamientos y afectaciones viales.

¿Cuáles serán las zonas más afectadas por las lluvias intensas?

Según el reporte del SMN-Conagua, las lluvias más intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, se concentrarán en regiones de:

Coahuila (norte, centro y oeste)

Nuevo León (centro y sur)

Jalisco (noreste y sur)

Michoacán (oeste y suroeste)

Puebla (norte, este y sureste)

Veracruz (centro y sur)

Oaxaca (norte, oriente y sur)

Chiapas (norte, centro y sur)

Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes en:

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Aguascalientes

Chihuahua

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Guerrero

Colima

Tabasco

El organismo también informó sobre la formación de una zona de baja presión frente a las costas de Guerrero y Michoacán, con 10% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas, fenómeno que permanecerá bajo vigilancia meteorológica.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, especialmente en estados con pronóstico de lluvias intensas y muy fuertes.