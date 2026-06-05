La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron una alerta para la Ciudad de México (CDMX) ante el temporal de lluvias que continuará afectando a la capital durante los próximos días. El pronóstico prevé tormentas eléctricas, posible caída de granizo y riesgo de inundaciones en distintas alcaldías.

Desde la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) indicaron que las jornadas de calor seguidas de lluvias favorecen la presencia de alacranes. Las zonas más afectadas son:

Álvaro Obregón Tlalpan• Xochimilco La Magdalena Contrera Milpa Alta

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¿Cómo estará el clima el fin de semana?

Según informaron las autoridades meteorológicas, las precipitaciones se mantendrán desde este jueves y hasta el domingo 7 de junio, principalmente durante las tardes y noches.

Aunque habrá lluvias durante varios días consecutivos, el viernes 5 y el sábado 6 de junio son las jornadas con mayor probabilidad de tormentas intensas. Para esos días se anticipan lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica, granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Los especialistas señalan que el riesgo de afectaciones será más elevado durante las tardes, cuando la probabilidad de lluvias intensas rondará el 80%. Esto podría provocar:

Encharcamientos

Tráfico complicado

Acumulación de agua en distintos puntos de la ciudad

Para el domingo se prevé que continúen las lluvias, aunque con menor intensidad. Sin embargo, todavía existe posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo durante parte de la tarde y la noche.

Alerta del SMN por ola de calor

Aunque las precipitaciones dominarán las tardes en la capital, el calor continuará presente durante gran parte del día. El SMN señaló que las temperaturas seguirán elevadas en distintas regiones del país, aunque la onda de calor mantiene mayor intensidad en estados del occidente, sur y noroeste de México.

Para la Ciudad de México se prevé un ambiente de templado a cálido durante las horas centrales del día, previo a la llegada de lluvias y tormentas vespertinas.

Recomendaciones ante la aparición de alacranes en CDMX

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México señaló que, ante la picadura de un alacrán, es fundamental acudir de inmediato a recibir atención médica, especialmente si existe sospecha de intoxicación o envenenamiento.

Mientras la persona recibe ayuda, la dependencia recomienda lavar la zona afectada con agua y jabón, además de mantener en reposo la extremidad donde ocurrió la picadura.