El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por la llegada de un fuerte temporal que afectará a gran parte del país y que traerá lluvias de variada intensidad, ráfagas de viento, tormenta eléctrica y caída de granizo. Según informó el SMN, se encuentra vigente una alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas para las provincias de San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional detalló que la alerta de nivel amarillo por tormentas es para todo el día viernes 20 de febrero con la posibilidad de extenderse hacia el sábado. En tanto, las zonas que se encuentran en riesgo por este fenómeno meteorológico, que tendrá ráfagas de viento de hasta 80 km/h, caída de granizo, precipitaciones de intensidad variada en diferentes períodos y una fuerte presencia de actividad eléctrica, son: El Servicio Meteorológico Nacional informó que la provincia de San Luis atravesará un fuerte temporal durante el día sábado 21 de febrero y toda la provincia está bajo una alerta meteorológica de nivel naranja por tormentas. Además, el SMN detalló que se registrarán fuertes ráfagas de viento de 90 km/h y caída de granizo. Por su parte, se registrarán valores de precipitación acumulada de entre 50 y 80 mm. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“.