Hace más de un mes que en Tokio nadie sale de casa sin paraguas. La ciudad acaba de quebrar una marca que se mantenía desde hacía décadas.

Son 35 días consecutivos con precipitaciones, la racha más larga desde que empezaron los registros, en 1886. El récord anterior era de 33 días y databa de 2019. Según la Agencia Meteorológica de Japón, entre el 1 y el 28 de septiembre cayeron 629 milímetros, casi el triple de lo habitual para el mes.

En la vida cotidiana, la humedad complica el secado de la ropa y llena las lavanderías. EFE

El sol, además, casi no apareció: apenas 45,8 horas en todo el período, y en 14 jornadas no se vio ni un rato. Un funcionario de la agencia explicó a la AFP que los frentes de lluvia otoñales se están quedando más tiempo de lo normal.

La causa es una combinación de El Niño y calentamiento global, aunque reconoció que es difícil atribuir esta racha puntual al cambio climático.

El golpe llegó a los mercados. Los cultivos de las zonas cercanas a la capital sufrieron daños y las verduras de hoja se encarecieron. Según medios locales, una lechuga pasó a costar ¥450, unos USD 2,87, más del doble que antes. El turismo también se resintió, con visitantes que cancelaron o reprogramaron actividades al aire libre.

Un médico consultado por el diario Sankei Shimbun advirtió que notó un deterioro del ánimo de sus pacientes. EFE

En la vida cotidiana, la humedad complica el secado de la ropa y llena las lavanderías. Un médico consultado por el diario Sankei Shimbun advirtió que la baja presión y la humedad pueden causar dolores de cabeza y mareos, y notó un deterioro del ánimo de sus pacientes. A principios de mes, el tifón Dujuan había dejado ocho muertos en la vecina Chiba.