Se aproxima el diluvio del año este fin de semana largo: tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un período de marcada inestabilidad sobre amplias regiones de Argentina durante los próximos días.

Según el informe oficial, las provincias del Litoral y el noreste del país serán las más afectadas por lluvias persistentes y tormentas que podrían dejar acumulados superiores a los 100 milímetros, mientras que hacia el fin de semana avanzará una masa de aire frío capaz de provocar un importante descenso térmico.

Cómo estará el clima en el Litoral, según el Servicio Meteorológico Nacional

El panorama meteorológico muestra al Litoral como una de las regiones con mayor probabilidad de precipitaciones entre el martes y el sábado.

Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones concentran la atención debido a la posibilidad de lluvias abundantes y tormentas de variada intensidad.

Se aproxima el diluvio del año | 120 horas de inestabilidad: fuertes lluvias con acumulados de 100 mm y descenso de temperaturas en El Litoral.

Los modelos meteorológicos indican que algunos sectores cercanos al río Uruguay podrían superar los 100 mm acumulados, con registros que incluso podrían acercarse a los 150 mm en zonas puntuales.

Para la producción agropecuaria, esta situación representa una oportunidad para mejorar las reservas de humedad de los suelos, aunque también aumenta el riesgo de anegamientos y complicaciones en caminos rurales.

Además del evento de lluvias, el clima presentará un cambio brusco hacia el fin de semana. Entre el viernes y el sábado ingresará aire frío sobre gran parte de Argentina, con temperaturas muy por debajo de los valores habituales para agosto.

En algunas regiones productivas del centro del país podrían registrarse anomalías térmicas de entre 7 °C y 10 °C por debajo de lo normal.

Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Ante eventos de lluvias intensas y tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Evitar circular por calles o caminos anegados.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

No sacar residuos que puedan obstruir desagües.

Alejarse de árboles, postes y estructuras inestables durante tormentas eléctricas.

Tener preparada una mochila de emergencia con documentos y elementos esenciales.

Extremar las precauciones en zonas rurales donde la transitabilidad pueda verse afectada.

Qué significa una alerta amarilla por lluvias

Una alerta amarilla del SMN implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes o daños puntuales. Aunque no representan un riesgo extremo, pueden afectar actividades cotidianas, la circulación y algunas tareas productivas.

En un contexto de fuerte variabilidad del clima en Argentina, será fundamental seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional para conocer la evolución de las lluvias, el avance del aire frío y el riesgo de heladas durante los próximos días.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera: