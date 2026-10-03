El fin de semana comienza con la misma situación de inestabilidad en gran parte de la península y Baleares, aunque con precipitaciones menos intensas este sábado que en días anteriores y que afectarán principalmente a la Comunidad Valenciana, litoral catalán, sistema Ibérico, sierras del sureste, Pirineos y cuadrante noroeste.
La Agencia Estatal de Meteorología de España ha informado de que este sábado se espera una jornada con abundante nubosidad en el interior, Mediterráneo y Cantábrico, con chubascos fuertes de madrugada en el litoral de Tarragona, puntos de la meseta sur, Extremadura, Salamanca, sistema Central y Aragón.
Por la tarde se prevén chubascos localmente fuertes, puntualmente acompañados de granizo, en el sistema Ibérico, sierras del sureste, Pirineos, cuadrante noroeste e incluso muy fuertes en Baleares y litoral mediterráneo.
¿Cómo estará la temperatura en España?
Las temperaturas máximas subirán en Galicia, Aragón, Navarra y País Vasco y descenderán en Cataluña, Baleares e interior peninsular, sin cambios en el resto. Las mínimas ascenderán en el oeste de Andalucía y el tercio norte y bajarán en el resto.
En cuanto al viento, predominará flojo en el interior, moderado en los litorales y con intervalos fuertes en el Estrecho y litoral coruñés.
En Canarias se esperan cielos nubosos en la vertiente norte y despejados al sur, con precipitaciones débiles en las islas montañosas. Persistirá la calima, con las temperaturas máximas en ascenso y las mínimas en descenso. Además, soplará viento alisio moderado.
¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta y granizo?
- Cataluña: chubascos fuertes con tormentas y granizo, especialmente en el Pirineo.
- Comunidad Valenciana: chubascos fuertes o muy fuertes con tormentas y granizo, sobre todo en Castellón, Valencia y norte de Alicante.
- Castilla-La Mancha: lluvias, chubascos y tormentas localmente fuertes, con posible granizo.
Zonas con lluvias fuertes
- Asturias: chubascos fuertes durante la tarde.
- Cantabria: chubascos fuertes con tormentas por la tarde.
- País Vasco: chubascos fuertes y tormentas durante la tarde.
- Castilla y León: lluvias y tormentas, fuertes en el suroeste desde la madrugada.
- La Rioja: lluvias y chubascos con tormentas, localmente fuertes por la tarde.
- Aragón: chubascos localmente fuertes y tormentas en el Pirineo, sistema Ibérico y este del Bajo Aragón.
- Extremadura: lluvias y tormentas fuertes, más intensas durante la primera mitad del día.
- Región de Murcia: chubascos y tormentas localmente fuertes en las sierras del interior por la tarde.
- Baleares: chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes.
- Andalucía: chubascos ocasionales, localmente fuertes y con tormentas en las sierras.
Zonas con lluvias débiles
- Galicia: lluvias débiles a moderadas al norte de Lugo y más aisladas en Pontevedra y Ourense.
- Navarra: lluvias moderadas por la tarde en la costa y el Pirineo y a última hora en el interior.
- Comunidad de Madrid: lluvias débiles, chubascos y tormentas, más generalizados por la tarde.
- Canarias: poca probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas montañosas.