Este sábado persiste la inestabilidad en península y Baleares.

El fin de semana comienza con la misma situación de inestabilidad en gran parte de la península y Baleares, aunque con precipitaciones menos intensas este sábado que en días anteriores y que afectarán principalmente a la Comunidad Valenciana, litoral catalán, sistema Ibérico, sierras del sureste, Pirineos y cuadrante noroeste.

La Agencia Estatal de Meteorología de España ha informado de que este sábado se espera una jornada con abundante nubosidad en el interior, Mediterráneo y Cantábrico, con chubascos fuertes de madrugada en el litoral de Tarragona, puntos de la meseta sur, Extremadura, Salamanca, sistema Central y Aragón.

Por la tarde se prevén chubascos localmente fuertes, puntualmente acompañados de granizo, en el sistema Ibérico, sierras del sureste, Pirineos, cuadrante noroeste e incluso muy fuertes en Baleares y litoral mediterráneo.

¿Cómo estará la temperatura en España?

Las temperaturas máximas subirán en Galicia, Aragón, Navarra y País Vasco y descenderán en Cataluña, Baleares e interior peninsular, sin cambios en el resto. Las mínimas ascenderán en el oeste de Andalucía y el tercio norte y bajarán en el resto.

En cuanto al viento, predominará flojo en el interior, moderado en los litorales y con intervalos fuertes en el Estrecho y litoral coruñés.

En Canarias se esperan cielos nubosos en la vertiente norte y despejados al sur, con precipitaciones débiles en las islas montañosas. Persistirá la calima, con las temperaturas máximas en ascenso y las mínimas en descenso. Además, soplará viento alisio moderado.

Por la tarde se prevén chubascos localmente fuertes, puntualmente acompañados de granizo. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta y granizo?

Cataluña: chubascos fuertes con tormentas y granizo, especialmente en el Pirineo.

Comunidad Valenciana: chubascos fuertes o muy fuertes con tormentas y granizo, sobre todo en Castellón, Valencia y norte de Alicante.

Castilla-La Mancha: lluvias, chubascos y tormentas localmente fuertes, con posible granizo.

Zonas con lluvias fuertes

Asturias: chubascos fuertes durante la tarde.

Cantabria: chubascos fuertes con tormentas por la tarde.

País Vasco: chubascos fuertes y tormentas durante la tarde.

Castilla y León: lluvias y tormentas, fuertes en el suroeste desde la madrugada.

La Rioja: lluvias y chubascos con tormentas, localmente fuertes por la tarde.

Aragón: chubascos localmente fuertes y tormentas en el Pirineo, sistema Ibérico y este del Bajo Aragón.

Extremadura: lluvias y tormentas fuertes, más intensas durante la primera mitad del día.

Región de Murcia: chubascos y tormentas localmente fuertes en las sierras del interior por la tarde.

Baleares: chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes.

Andalucía: chubascos ocasionales, localmente fuertes y con tormentas en las sierras.

Se espera una jornada con abundante nubosidad en el interior, Mediterráneo y Cantábrico. (Fuente: Shutterstock).

Zonas con lluvias débiles