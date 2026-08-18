Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas con fuertes lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 80 km/h.

Argentina tendrá un cambio brusco en el clima, con la llegada de un fuerte temporal. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se presentarán fuertes lluvias, ráfagas de viento y posibles nevadas en el norte del país.

El escenario anticipa un clima marcado por condiciones meteorológicas adversas y abundante caída de agua en periodos cortos de tiempo en Tucumán, Salta y Jujuy.

Regresan las lluvias al país: qué provincias estarán en alerta según el SMN

Un fuerte diluvio golpeará a las provincias del norte argentino. Este miércoles 19 de agosto y el jueves 20 de agosto habrán un intenso sistema de tormentas en diferentes regiones de Salta, Jujuy y Tucumán.

Cómo estará el clima provincia por provincia

Salta: habrá lluvias aisladas en la capital, con una mínima de 5° y una máxima de 13°. Mientras que que habrán nevadas en regiones del interior de la provincia como Cachi, donde la mínima será de 2° bajo cero.

Jujuy: el miércoles 19 habrán lluvias en San Salvador de Jujuy, durante toda la jornada. Mientras que en regiones del interior de la provincia, la temperatura llegara hasta 5° bajo cero.

Tucumán: el SMN pronosticó fuertes lluvias para el miércoles 19 de agosto en San Miguel de Tucumán. En este caso, la temperatura irá desde los 8° hasta una máxima de 16°.

Se aproxima el diluvio histórico del año: 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Shutterstock / Composición Canva

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aire, según el pronóstico del SMN

El informe oficial del SMN anunció la vuelta del sol a Buenos Aires con un miércoles marcado por máximas de 15° y el cielo despejado.

El jueves mantendrá las mismas condiciones con máximas de 17° y mínimas de 6° con el sol a pleno. De cara al fin de semana, las temperaturas bajarán hasta los 4°, pero sin probabilidad de lluvias ni humedad.