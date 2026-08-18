México se prepara para un cambio brusco en el tiempo con 72 horas con lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Entre el miércoles 19 y el viernes 21 de agosto, diversos sistemas atmosféricos mantendrán condiciones favorables para precipitaciones en buena parte del territorio nacional.

El escenario más complicado en materia de condiciones climáticas se concentrará en entidades del occidente, sur y sureste del país, donde se esperan lluvias que podrían alcanzar acumulados de 75 a 150 milímetros. Michoacán, Guerrero, Veracruz y Oaxaca aparecen entre los estados con mayor riesgo de precipitaciones intensas, mientras que otras entidades también podrían registrar tormentas y granizadas.

SMN

Miércoles será uno de los días más lluviosos

Las precipitaciones más intensas llegarán el miércoles 19 de agosto, cuando la onda tropical número 28 se desplace al sur de las costas de Jalisco y refuerce las lluvias en el occidente del país.

Ese día se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Michoacán, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, por lo que estas entidades se perfilan como algunas de las más afectadas durante el periodo de 72 horas.

También habrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Chihuahua, Jalisco, Estado de México y Puebla. Mientras tanto, estados como Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas podrían registrar lluvias de 25 a 50 milímetros.

La combinación de humedad, inestabilidad atmosférica y sistemas de baja presión favorecerá tormentas eléctricas y posible granizo, principalmente en regiones del centro y occidente de México.

Jueves: las lluvias continuarán en el occidente y centro

Para el jueves 20 de agosto, el temporal no dará tregua. Sonora y Jalisco tendrán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

Además, se prevén precipitaciones de 25 a 50 milímetros en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Aunque el volumen de lluvia disminuirá en algunas regiones respecto a los días anteriores, persistirá el riesgo de tormentas eléctricas, granizo, encharcamientos y crecidas de ríos y arroyos.

SMN

¿Qué estados recibirán las lluvias más fuertes?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, los principales focos de atención durante este periodo serán:

Michoacán: lluvias intensas de hasta 150 mm el miércoles.

Guerrero: hasta 150 mm el miércoles, principalmente en el centro y oeste.

Veracruz: hasta 150 mm el miércoles, especialmente en el centro y sur.

Oaxaca: hasta 150 mm el miércoles y lluvias intensas también el martes.

Baja California Sur: lluvias intensas el martes.

Chiapas: lluvias intensas el martes y precipitaciones fuertes posteriormente.

Jalisco: lluvias muy fuertes entre miércoles y jueves.

Sonora: lluvias fuertes a muy fuertes, especialmente entre martes y jueves.

Puebla: lluvias fuertes y muy fuertes durante el periodo.

Nayarit y Sinaloa: precipitaciones importantes, particularmente en el occidente y noroeste.

Una zona de baja presión también podría reforzar las tormentas

El SMN también anticipa la formación de una zona de baja presión frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, con probabilidad de desarrollo ciclónico.

Aunque esto no significa que necesariamente se forme un ciclón, el sistema podría generar desprendimientos nubosos capaces de reforzar las lluvias en estados del sur y sureste.

A este fenómeno se sumarán el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además del paso de la onda tropical número 29.

¿Dónde podría caer granizo y haber tormentas eléctricas?

El pronóstico señala que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. La posibilidad de granizadas se mantiene principalmente en estados del occidente y centro del país.

Por ello, entidades como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato y Querétaro deberán mantenerse atentas a la evolución de las tormentas.

Además, las rachas de viento podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora en distintas regiones, con posibilidad de derribar árboles y anuncios publicitarios.