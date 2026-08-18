Una cadena de comida rápida se alió con Banco Provincia y ofrecerán un descuento especial en hamburguesas para quienes utilicen determinados medios de pago.

La promoción permite conseguir hasta un 30% de ahorro en las compras, aunque el beneficio depende de la forma en que se abone y del dispositivo utilizado.

La propuesta alcanza a clientes que paguen mediante Cuenta DNI y suma una alternativa especialmente dirigida a quienes tengan celulares Android compatibles con tecnología NFC. El reintegro tiene topes semanales y puede representar un ahorro importante en una compra de hamburguesas.

¿Cómo conseguir hasta 30% de descuento en hamburguesas?

La promoción contempla dos modalidades de pago y cada una tiene un porcentaje de devolución diferente. Quienes utilicen dinero disponible en su cuenta mediante Cuenta DNI recibirán un reintegro del 25%.

Mostaza llegó a Cuenta DNI y permitirá hasta un 30% de ahorro los jueves y viernes. (Fuente: Banco Provincia) Banco Provincia

En este caso, el beneficio tiene un tope de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese máximo, es necesario realizar una compra de $40.000.

La segunda alternativa permite obtener un descuento mayor mediante pagos sin contacto. Para acceder al 30% de reintegro, hay que utilizar NFC desde la aplicación con una tarjeta Visa Débito o Visa Crédito vinculada.

¿Cuánto se puede ahorrar pagando con NFC desde Cuenta DNI?

El pago con NFC tiene un tope de devolución superior al de la modalidad tradicional. Los clientes pueden conseguir hasta $15.000 de reintegro semanal por persona.

Por ejemplo, una compra de $60.000 abonada mediante NFC permite alcanzar el máximo de devolución establecido por la promoción.

La modalidad está disponible para compras presenciales en los locales adheridos y funciona exclusivamente en dispositivos Android compatibles con tecnología NFC.

¿Cómo activar los pagos NFC de Cuenta DNI?

Para utilizar esta alternativa, primero hay que ingresar a Cuenta DNI y seleccionar Tarjetas dentro de la opción Otras funcionalidades.

Los clientes pueden conseguir hasta $15.000 de reintegro semanal por persona. (Fuente: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Luego, el procedimiento para habilitar los pagos sin contacto es:

Elegir la tarjeta Visa Débito o Visa Crédito que se utilizará.

Seleccionar la opción Activar para pagos NFC.

Leer y aceptar los términos y condiciones.

Confirmar la identidad mediante huella digital u otro método de seguridad.

Esperar la validación automática de la tarjeta.

Una vez completado el proceso, la tarjeta quedará habilitada para realizar pagos sin contacto desde el celular. Cuenta DNI es gratuita y permite realizar operaciones desde el teléfono, además de acceder a diferentes promociones y descuentos de Banco Provincia.