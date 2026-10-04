El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, convocó a fortalecer los vínculos sociales y a dar protagonismo a los sectores más vulnerables durante la misa central de la Peregrinación a Luján.

Lo hizo en una homilía de fuerte contenido social, pronunciada a pocas semanas de la llegada del papa León XIV a la Argentina.

García Cuerva en su homilía: “Artesanos de la fraternidad”

En su mensaje, el arzobispo pidió “estar más unidos que nunca” y planteó que la devoción a la Virgen tiene consecuencias concretas en el trato cotidiano. “Si la Virgen de Luján nos abraza, es imposible mirar al otro con desprecio”, afirmó.

García Cuerva invitó a los fieles a convertirse en “artesanos de la fraternidad” y a llevar el “abrazo de María” a los abuelos, las personas con discapacidad, quienes no tienen trabajo, quienes duermen en la calle y los adolescentes afectados por las drogas, entre otros.

Basílica Nuestra Señora de Luján

También alentó a abrazar a quienes piensan distinto y recordó que, más allá de las diferencias, todos son hermanos, hijos de un mismo padre. Le pidió a la Virgen que enseñe a perdonar, respetar y dialogar, y reclamó dejar atrás la costumbre de descalificar al otro, la indiferencia frente al sufrimiento ajeno y el lugar que ocupa el odio en las relaciones sociales.

El diagnóstico para la llegada de León XIV

Sus palabras llegaron después del diagnóstico que había formulado el sábado, durante una misa en la Catedral Metropolitana, donde describió la situación social, económica y política del país y anticipó lo que, según su visión, encontrará el Sumo Pontífice en su visita.

“Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, sostuvo, y advirtió que la descalificación y la intolerancia están a la orden del día.

En esa línea, afirmó que el Papa también verá un país donde sufre un porcentaje muy grande de hermanos que la pasan mal, con personas en situación de pobreza desde hace años. Para ilustrarlo, recordó una frase de su abuelo: “Cuando vos crezcas, seguramente la Argentina va a salir adelante”. Y agregó: “Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”.

Peregrinación a Luján: una convocatoria récord

La 52.ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján se desarrolló bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y con una convocatoria récord, pese a las lluvias del inicio del sábado y al descenso de la temperatura. Según estimaciones preliminares de los organizadores y de los organismos a cargo del operativo de seguridad, podría convertirse en una de las manifestaciones de fe más multitudinarias de su historia.

Cientos de miles de peregrinos marcharon entre la noche del viernes y la mañana del domingo hasta la Basílica de Luján y participaron de las celebraciones previstas para el fin de semana. Se calcula que la caminata reunió a más de dos millones de personas.