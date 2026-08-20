El Gobierno convocó a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil a participar de una sesión plenaria ordinaria, con el objetivo de actualizar el piso establecido para el salario básico y de las prestaciones por desempleo.

Lo hizo a través de la Resolución 1/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El encuentro clave se llevará a cabo a finales de este mes con un temario centrado en la actualización de los ingresos de los sectores más postergados de la economía formal y los montos de la asistencia por desempleo.

Cuándo y cómo será la reunión

La convocatoria oficial, firmada por la presidenta alterna del Consejo, Claudia Silvana Testa, fijó la fecha del debate para el próximo viernes 28 de agosto de 2026 . Las deliberaciones de ambas instancias se realizarán de manera remota a través de una plataforma virtual.

La jornada de trabajo estará dividida en dos etapas principales:

Reunión de Comisión (10.00 horas): en primer turno, se reunirán los miembros de la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo para la discusión técnica de las variables.

Sesión Plenaria Ordinaria (12.30 horas): los representantes debatirán en el plenario general los temas elevados por la comisión para su aprobación definitiva. En caso de no alcanzarse el quórum en la primera instancia, ya se estableció una convocatoria para una segunda sesión a las 14.00 horas de ese mismo día.

Los ingresos del estudiante y su grupo familiar no deben superar un determinado monto (generalmente, tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles - SMVM).

Cómo está conformado el Consejo

El Consejo del Salario es un organismo tripartito integrado por 16 representantes de los empleadores y dieciséis 16 de los trabajadores, quienes ejercen sus cargos con carácter ad-honorem tras ser designados por el Poder Ejecutivo Nacional por un periodo de cuatro años.

El órgano es encabezado por un Presidente designado por la cartera de Trabajo, actualmente bajo la órbita de competencias del Ministerio de Capital Humano.

La resolución marca el inicio de una instancia clave de negociación en un escenario donde el salario mínimo sirve, además, como referencia directa para ajustar diversos programas sociales y actualizar las escalas de la economía informal.

De cuánto es el SMVM

Desde el 1° de julio de 2026, el SMVM en Argentina quedó fijado en $ 372.400 para trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa, lo que representa un aumento de $ 4600 respecto a junio, equivalente a un incremento aproximado del 1,25%.