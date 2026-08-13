Leonardo y Soledad, matrimonio argentino que emigró a España: “El que se va no es un vendepatria y el que se queda no es un héroe”

La decisión de emigrar a España sigue siendo una de las opciones más elegidas por los argentinos que buscan nuevas oportunidades laborales , estabilidad económica o una mejor calidad de vida.

En ese contexto, la historia de Leonardo De Giovanni (39) y su mujer, Soledad Groba (38), un matrimonio que decidió comenzar una nueva etapa fuera del país, volvió a generar repercusión por una frase que sintetiza un debate frecuente entre quienes se van y quienes se quedan.

La pareja compartió su experiencia tras instalarse en territorio español y dejó una reflexión que resonó entre miles de personas.

En este marco, la pareja no criticó al que se va o al que se queda porque se trata de una decisión personal. Ambos remarcaron que el que se va no es porque no quiera a su patria ni el que se queda es un héroe por quedarse.

Su mensaje apuntó a poner fin a las miradas extremas que suelen aparecer alrededor de la emigración.

Leonardo y Soledad, matrimonio argentino que emigró a España: “El que se va no es un vendepatria y el que se queda no es un héroe” Instagram/leo_degiovanni

Según explicaron, cada familia atraviesa circunstancias distintas y toma decisiones en función de sus necesidades, expectativas y proyectos personales.

La familia tomó una decisión por el contexto socioeconómico argentino. Si bien no les faltaba nada, tenían que trabajar 12 horas por día todos los días de la semana. Y aún así, no tenían la posibilidad de ahorrar, es decir, se sentían estancados por no poder invertir, irse de vacaciones.

Si bien el desarraigo fue muy difícil, la familia no tuvo problemas en establecerse, ya que ella es ciudadana española y tomaron una decisión muy difícil en una edad en la que su hija mayor comenzaba el ciclo escolar.

Si bien fue una decisión difícil, la pareja no se arrepintió ya que ambos tienen trabajo y su hija mayor comenzó la escuela.

Por qué cada vez más argentinos evalúan emigrar a España

Durante los últimos años, España se consolidó como uno de los destinos preferidos por los argentinos que buscan radicarse en el exterior.

Entre los principales motivos aparecen:

La posibilidad de acceder a un mercado laboral más amplio .

La cercanía cultural e idiomática .

La existencia de comunidades argentinas ya establecidas .

Las oportunidades para ciudadanos con nacionalidad europea.

La búsqueda de una mayor previsibilidad económica.

En este sentido, Leonardo y Soledad remarcaron que emigrar no implica abandonar las raíces ni renunciar al vínculo con Argentina. Por el contrario, sostuvieron que la distancia muchas veces fortalece el sentido de pertenencia y el valor de los afectos.

La pareja también señaló que el proceso migratorio presenta desafíos importantes, desde la adaptación cultural hasta la búsqueda de empleo y vivienda durante los primeros meses.

La reflexión sobre emigrar que abrió el debate

Si bien cada historia es diferente, el mensaje del matrimonio encontró eco entre muchas personas que atravesaron experiencias similares.

Según explicaron, existe una tendencia a juzgar tanto a quienes deciden irse como a quienes eligen permanecer en el país. Sin embargo, remarcaron que ninguna de las dos opciones debería interpretarse como superior a la otra.

Para ellos, emigrar responde a una búsqueda personal y familiar, mientras que quedarse también representa una decisión legítima basada en proyectos, vínculos y expectativas individuales.

En este contexto, la frase que compartieron se transformó en una reflexión sobre la libertad de elegir el propio camino sin estigmas ni etiquetas. la experiencia de Leonardo y Soledad demuestra que detrás de cada mudanza internacional existe una historia particular, marcada por desafíos, aprendizajes y decisiones que no siempre pueden medirse desde la mirada de terceros.