Cómo sacar turno en el Hospital de Agudos Paroissien y qué especialidades tiene .

En esta noticia Cómo sacar turno en el Hospital Paroissien

El Hospital Interzonal General de Agudos Diego Paroissien, ubicado en La Matanza , es uno de los centros de salud públicos más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Cada año recibe miles de consultas y brinda atención gratuita en numerosas especialidades médicas.

Por este motivo, muchas personas buscan información actualizada sobre cómo sacar turno en el Hospital Paroissien, cuáles son los requisitos y qué servicios están disponibles para pacientes de distintas edades.

La obtención de turnos puede realizarse a través de los canales habilitados por el establecimiento y, en algunos casos, de manera presencial.

Además, determinadas áreas atienden por demanda espontánea según la complejidad y la urgencia de cada caso.

Cómo sacar turno en el Hospital Paroissien

Para acceder a una consulta médica en el hospital, se recomienda comunicarse previamente con la institución para verificar la disponibilidad de turnos y los horarios de atención.

El Hospital Interzonal General de Agudos Diego Paroissien, ubicado en La Matanza, es uno de los centros de salud públicos más importantes de la provincia de Buenos Aires. gba.gov.ar

Los pasos habituales son los siguientes:

Contactarse con el hospital mediante los teléfonos oficiales ( 011 4669-3590 ).

Consultar si la especialidad requerida trabaja con turno previo.

Presentar DNI y documentación médica, si corresponde.

Concurrir el día asignado con anticipación.

En determinadas especialidades, especialmente aquellas con alta demanda, los turnos pueden entregarse con varios días de anticipación.

Además, quienes necesiten estudios diagnósticos o seguimiento de enfermedades crónicas deben consultar los requisitos específicos de cada servicio antes de asistir.

En este sentido, es importante verificar siempre la información oficial vigente, ya que los procedimientos pueden modificarse según la demanda sanitaria y la disponibilidad profesional.

Qué especialidades médicas tiene el Hospital de Agudos Paroissien

El establecimiento cuenta con una amplia oferta de atención médica y servicios complementarios para niños, adultos y adultos mayores.

Entre las principales especialidades del Hospital Paroissien se encuentran:

Clínica médica.

Cardiología.

Neurología.

Traumatología y ortopedia.

Ginecología.

Obstetricia.

Pediatría.

Dermatología.

Neumonología.

Gastroenterología.

Endocrinología.

Urología.

Oftalmología.

Otorrinolaringología.

Salud mental.

Cirugía general.

También dispone de áreas de diagnóstico, laboratorio, imágenes, internación y guardia permanente para responder a situaciones de urgencia.

Si bien la demanda suele ser elevada, el Hospital Paroissien continúa siendo una referencia sanitaria para los habitantes de La Matanza y otras localidades cercanas del conurbano bonaerense.

Antes de concurrir, se recomienda confirmar horarios, requisitos y modalidades de atención para evitar demoras y asegurar la correcta asignación del turno.