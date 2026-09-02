Se aproxima el diluvio del año el miércoles 2: fuertes tormentas, caída de granizo y ráfagas de vientos en provincia Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó tormentas fuertes para este miércoles 2 de septiembre en un extenso sector de la provincia de Buenos Aires, con lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían complicar la circulación en varias localidades.

Según el informe oficial, el fenómeno se concentrará en la zona serrana y el sudoeste bonaerense, aunque también afectará a partidos del centro y el este de la provincia.

El clima en Argentina vuelve a estar marcado por la inestabilidad, en una provincia que en las últimas semanas viene acumulando alertas por fenómenos severos.

Cómo estará el clima en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

Las localidades que estarán bajo alerta amarilla por fuertes tormentas el miércoles 1 son:

Zona serrana : Benito Juárez, Lobería, Necochea y Tandil.

Centro-sudoeste : Caleu Caleu y Hucal.

Centro : Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, noroeste de General Juan Madariaga, noroeste de Mar Chiquita y oeste de General Pueyrredón.

Zona baja : Azul, Rauch, Tapalqué, zona baja de Benito Juárez y zona baja de Tandil.

Sudoeste: norte de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional por la alerta de tormentas

Frente a la alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó:

Permanecer en edificaciones cerradas , como viviendas o edificios públicos

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos durante la actividad eléctrica

Evitar circular por calles anegadas

Retirar del exterior objetos que puedan volarse con las ráfagas

Alejarse de árboles, postes y estructuras que puedan desprenderse

Qué significa la alerta amarilla, según el SMN

Según la escala oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el nivel amarillo advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas en la provincia.

Es el primer nivel de alerta, por debajo del naranja y el rojo, y su objetivo es que la población esté atenta a la evolución del pronóstico sin que esto implique, todavía, un peligro severo para la vida o los bienes.

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera

Miércoles 2: máxima 21°C, mínima de 11°C con cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado durante la tarde y tormentas aisladas durante la noche .

La madrugada del jueves finalizarán las tormentas aisladas y volverán los días lindos durante el viernes y sábado con cielo parcialmente nublado.