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El inicio de septiembre llega con un marcado cambio en las condiciones meteorológicas sobre la zona cordillerana de Río Negro y Neuquén, donde se espera un período de intensa inestabilidad durante este martes 1 y miércoles 2.

El ingreso de aire frío favorecerá la presencia de lluvias, nevadas y bajas temperaturas, con condiciones que podrían complicarse especialmente en sectores de montaña.

El temporal estará acompañado además por fuertes ráfagas de viento, que podrían alcanzar los 80 km/h en algunos sectores, mientras las precipitaciones se mantendrán durante buena parte de estas jornadas.

Localidades como San Martín de los Andes, Villa La Angostura y otros puntos de la cordillera neuquina quedarán bajo un escenario de frío, lluvia y nieve.

El SMN ya anticipó nevadas persistentes en sectores de la cordillera, con acumulaciones que podrían alcanzar entre 15 y 40 centímetros en algunos puntos.

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Alerta por lluvia y nieve en Neuquén y Río Negro

En Neuquén, las localidades bajo alerta son Villa La Angostura y San Martín de los Andes, donde se esperan lluvias y nevadas.

En Río Negro, el fenómeno alcanzará a Bariloche, El Bolsón y Maquinchao, también con precipitaciones de lluvia y nieve.

Por otro lado, Valcheta presenta una situación diferente, ya que allí la alerta está asociada exclusivamente a lluvias.

Alerta por lluvia y nieve en Neuquén y Río Negro.
Alerta por lluvia y nieve en Neuquén y Río Negro.ChatGPT

¿Qué se espera en la cordillera de Neuquén?

En Villa La Angostura y San Martín de los Andes, el panorama será inestable durante estas jornadas, con temperaturas muy bajas y posibilidad de precipitaciones de diversa intensidad.

Los pronósticos recientes anticipan que las condiciones invernales persistirán en la cordillera, con nieve combinada con lluvia y ráfagas que podrían complicar la circulación.

Río Negro: las zonas que tendrán lluvia y nieve

En Bariloche, El Bolsón y Maquinchao, también se prevé un escenario marcado por el frío y las precipitaciones.

La combinación de lluvia, nieve y viento podría generar acumulación de nieve y calzadas resbaladizas, especialmente en sectores de montaña.

El SMN mantiene el seguimiento de estas condiciones dentro de su Sistema de Alerta Temprana.

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Alerta por lluvias en Valcheta

En Valcheta, en cambio, el fenómeno previsto es de lluvias, sin el mismo escenario de nieve que afecta a las localidades cordilleranas. Las precipitaciones forman parte del período de inestabilidad que atraviesa la región durante el comienzo de septiembre.