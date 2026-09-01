Tras un fin de semana marcado por el clima despejado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya pronosticó un cambio en el tiempo y el regreso de las lluvias a Buenos Aires.

Se trata de un sistema de tormentas que ingresará durante la mañana del miércoles al sur de la Provincia y, conforme pasen las horas, se extenderá hasta alcanzar el Área Metropolitana.

El informe oficial del SMN detalla que se acumularán grandes cantidades de agua en cortos periodos de tiempo junto con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

Regresan las lluvias a Buenos Aires, qué dice el pronóstico del SMN

El informe del clima a 7 días del SMN detalla que durante la mañana del miércoles 2 de septiembre ingresará un sistema de tormentas al sur del interior de la provincia de Buenos Aires.

Las localidades desde Bahía Blanca hasta las Costa Atlántica se verán afectadas por lluvias y ráfagas de viento. El fenómeno no se limitará al litoral, sino que también se extenderá hacia ciudades como Azul, Olavarría y Coronel Suárez. La mínima durante la jornada estará en torno a los 5° con vientos de inestables de hasta 50 kilómetros por hora.

Está confirmado por el SMN | Regresan las lluvias por dos días a Buenos Aires con fuertes tormentas, granizo y ráfagas de viento.

Conforme pasen las horas el temporal migrará hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires para dar paso a una madrugada de jueves marcada por las precipitaciones . Podría haber intensa actividad eléctrica y desde el organismo aconsejaron seguir las recomendaciones usuales como mantener los sumideros limpios para que drene el agua, evitar realizar actividades al aire libre y retirar los objetos de balcones y patios.

Hacia la media mañana las lluvias cesarán para dar paso a un cielo parcialmente nublado con sensación térmica de 17°, por lo que podría incrementar el porcentaje de humedad.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el SMN

El tiempo en Buenos Aires detalla que el martes amanecerá nublado y con mínimas de 10°. La tarde estará soleada con máximas de 17° y cielo despejado. El pronóstico para los siguientes días es el siguiente: