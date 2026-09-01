Confirmado en los decretos 832/2026 y 834/2026 | Aumento salarial para las Fuerzas Armadas y de Seguridad: de cuánto será

En esta noticia Qué otros pagos extra recibirá el personal militar

El Gobierno nacional oficializó un aumento salarial para todo el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

La medida quedó formalizada a través de los decretos 832/2026 y 834/2026, y de la resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional.

El beneficio alcanza tanto al personal permanente como al no permanente de la Administración Pública Nacional.

En total, se aplicarán cuatro aumentos mensuales consecutivos, uno por mes, desde septiembre hasta diciembre .

1,90% en septiembre.

1,80% en octubre.

1,60% en noviembre.

1,50% en diciembre.

El total acumulado llega al 6,9%.

Cada actualización se calcula sobre el monto vigente al último día del mes anterior, de forma acumulativa. Es decir que cada suba se apoya sobre la base ya actualizada del mes previo, no sobre el salario original de agosto.

Confirmado en los decretos 832/2026 y 834/2026 | Aumento salarial para las Fuerzas Armadas y de Seguridad: de cuánto será. Shutterstock

Qué otros pagos extra recibirá el personal militar

Este esquema se suma a un bono extraordinario de $50.000 que el Gobierno ya había pagado junto a los haberes de agosto, mediante los decretos 695/2026 y 696/2026.

Además, diciembre tendrá un plus adicional: una suma remunerativa no bonificable y de pago único por $80.000. Este monto se sumará al último salario del año.

También seguirá vigente el Premio Estímulo a la Asistencia, un incentivo que el Gobierno extendió hasta fin de 2026 para quienes corresponda.

Por otro lado, el personal destinado en la Antártida también tendrá su propio adicional remunerativo. En septiembre será de $1.598.124 y, tras aplicarse los aumentos trimestrales, llegará a $1.677.714 en diciembre.

La suba se da en medio de reclamos gremiales del personal civil de las Fuerzas Armadas, que en las últimas semanas realizó paros por salarios y condiciones laborales.

En conclusión, el esquema busca actualizar los haberes del sector en el tramo final del año, con incrementos escalonados y pagos adicionales puntuales para diciembre y para el personal destinado en la Antártida.