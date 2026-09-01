La única consultora que midió a Milei contra 8 alianzas presidenciables y en todas gana: demostró con quién tiene que ir acompañado de vice sí o sí. (Imagen ilustrativa generada con IA)

En un marco donde la mayoría de las consultoras muestra un escenario parejo de cara a las elecciones presidenciales 2027 y con una leve ventaja de Javier Milei, la consultora Isasi Burdman midió seis fórmulas y mostró un escenario favorable para La Libertad Avanza.

En qué se basó la medición

La consultora, que en 2025 acertó el triunfo de Manuel Adorni en CABA, se basó en un relevamiento nacional de 2.055 casos , entrevistados de manera online entre el 12 y el 21 de agosto.

En este marco, la encuestadora incluyó dos escenarios por fórmulas cambiando la compañera de Milei. En primer lugar, lo evaluó con Patricia Bullrich y luego con Sandra Pettovello.

La única consultora que midió a Milei contra 8 alianzas presidenciables y en todas gana: demostró con quién tiene que ir acompañado de vice sí o sí. NOTICIAS ARGENTINAS

En ambos casos el Presidente se mantuvo arriba, pero le fue mejor con la senadora , en vez de la ministra de Capital Humano.

Resultados de la encuesta

Escenario 1

1° Milei – Bullrich / La Libertad Avanza: 40% .

2° Kicillof – De la Sota / PJ K: 23%.

3° Bregman – Del Caño / Frente de Izquierda: 8%.

4° Villarruel – Pichetto / Peronismo no K: 4%.

5° Schiaretti – Valdés / Alianza provincial: 3%.

- Otro: 5%.

- No sabe: 17%.

Escenario 2

1° Milei – Pettovello / La Libertad Avanza: 34% .

2° Kicillof – De la Sota / PJ K: 23%.

3° Bregman – Del Caño / Frente de Izquierda: 8%.

4° Villarruel – Pichetto / Peronismo no K: 5%.

5° Schiaretti – Valdés / Alianza provincial: 4%.

- Otro: 5%.

- No sabe: 21%.

Cabe destacar que lo único que varía entre uno y otro es la compañera de Javier Milei: primero con Bullrich y luego con Pettovello.

El resto se repite: Axel Kicillof y Natalia de la Sota (peronismo K) Myriam Bregman y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), Victoria Villarruel y Miguel Pichetto (peronismo no K) y Juan Schiaretti y Gustavo Valdés (alianza provincial).

En el caso de la fórmula de Javier Milei junto a Bullrich logró un 40% de adhesión, mientras que la fórmula junto a Petovello logró un 34%.