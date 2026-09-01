Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay mantienen en operación los controles para los viajeros que busquen ingresar o salir con el pasaporte vencido, situación que puede causar problemas en aeropuertos y pasos fronterizos.

En la mayoría de los casos, las aerolíneas y los organismos migratorios demandan contar con un documento de viaje válido y vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso internacional, salvo algunas excepciones establecidas en acuerdos regionales.

Importante: qué sucede en Brasil con los pasaportes caducados

Las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden negar el embarque o el ingreso al territorio brasileño cuando el pasajero presenta documentación vencida o que no cumple con los requisitos exigidos para el viaje.

Confirmado| Brasil, Venezuela y Paraguay impedirán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte. Montaje EC

Brasil exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar o salir del país, de acuerdo con las normas migratorias vigentes.

Por su parte, los ciudadanos brasileños que viajen al exterior deben contar con la documentación requerida por el país de destino, por lo que se recomienda verificar la vigencia del pasaporte o del documento de identidad antes de emprender el viaje.

Los ciudadanos de los países del Mercosur y asociados pueden ingresar a Brasil utilizando un documento nacional de identidad válido, sin necesidad de presentar pasaporte para viajes de turismo en la mayoría de los casos.

Requisitos para viajar a Venezuela: pasaporte y documentos necesarios

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece que los viajeros internacionales deben poseer un pasaporte válido y vigente o un documento autorizado mediante convenios internacionales.

Las autoridades también reiteran que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como la autoridad migratoria pueden prohibir el viaje hasta que el documento sea renovado.

Venezuela ha introducido en diversos momentos prórrogas a la vigencia de los pasaportes, por lo que en determinadas situaciones se acepta el documento incluso después de su fecha de expiración bajo condiciones especiales definidas por las autoridades migratorias.

Documentación vigente requerida para ingresar a Paraguay

Paraguay solicita a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios de entrada y salida del país.

Las autoridades migratorias aconsejan verificar la vigencia de toda la documentación antes de viajar, dado que las aerolíneas o los organismos de control pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso si el documento presentado no cumple con los requisitos establecidos.

Gracias a los acuerdos del Mercosur y países asociados, los ciudadanos de la región pueden ingresar a Paraguay utilizando el documento nacional de identidad vigente para viajes turísticos, en la mayoría de los casos sin necesidad de presentar pasaporte.

Asimismo, aquellos que residan en Paraguay y realicen viajes internacionales deberán contar con la documentación migratoria y de identificación correspondiente de acuerdo a su situación particular.

Qué documentación suelen verificar las autoridades migratorias

Previo a la autorización de un viaje internacional, las autoridades migratorias, así como las aerolíneas, realizan la verificación de diversos requisitos asociados con la documentación personal.

Los controles principales incluyen:

Pasaporte vigente y en óptimas condiciones.

y en óptimas condiciones. Documento de identidad reconocido en los destinos que lo aceptan.

Correspondencia entre los datos del pasaje y la documentación.

Permisos migratorios o visas, en caso de ser necesarios.

Requisitos sanitarios o formularios requeridos por ciertos destinos.

Importancia de la documentación válida para viajar en la región

Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay alertan que la falta de documentación vigente puede resultar en demoras significativas en los aeropuertos y pasos fronterizos.Aconsejan a los viajeros planificar con antelación y revisar los requisitos de entrada de cada país, ya que las normativas pueden cambiar con poco aviso.