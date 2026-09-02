Guillermo Moretti, vicepresidente y representante de los industriales de Santa Fe en la UIA. Foto: NA.

Guillermo Moretti, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), criticó fuertemente al Gobierno, al asegurar que “no conocen el país ni lo que es una industria”, en el marco de la celebración del Día de la Industria.

“Estamos manejados por Rivadavia II. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, sostuvo en alusión al Palacio de Hacienda.

La fuerte crítica del vicepresidente de la UIA

En diálogo con El Destape, el segundo de la UIA retrucó sin dar nombres: “Sí debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares.Y a la Argentina en ese año la endeuda. Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país”.

“Hay sectores en los que este Gobierno está apostando muy fuerte, como la minería, la energía y el petróleo. Son los que muestran una recuperación en los distintos indicadores. Sin embargo, la industria manufacturera en su conjunto atraviesa una situación muy difícil”, planteó.

Moretti atribuyó este escenario a la falta de una estrategia específica para el sector. “No hay una política dedicada a la industria; al contrario, todo lo que se está haciendo apunta a la desindustrialización”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que el desarrollo industrial requiere inversión en educación, ciencia y tecnología. “No puede haber industria sin escuelas técnicas, universidades, el Conicet o el INTI”, sentenció.

Por último, el vicepresidente de la UIA sostuvo que el futuro de la actividad se presenta “muy precario y muy difícil” y destacó el papel del consumo doméstico en el crecimiento productivo. “Sin mercado interno, ningún país logró desarrollarse industrialmente”, afirmó.

El Día de la Industria, sin la presencia de los principales funcionarios

La Unión Industrial Argentina (UIA) celebra este miércoles su acto anual por el Día de la Industria, con la mira puesta en los reclamos históricos del sector: presión impositiva, nivel de actividad y condiciones para competir.

Se realiza en la planta bonaerense del laboratorio Elea Phoenix, en Malvinas Argentinas. Al frente del encuentro está el presidente de la UIA, Martín Rappallini, junto a más de 200 empresarios del sector industrial.

Las ausencias del Gobierno

La agenda oficial contemplaba la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, pero finalmente no llegó a la cita. Tampoco estuvieron el presidente Javier Milei ni el ministro de Economía, Luis Caputo.