Los conductores deberán mantenerse atentos a las multas e infracciones que puedan cometer durante septiembre, ya que algunas de ellas pueden sumar puntos en su historial.

El sistema de penalizaciones continúa vigente y alcanzar determinado número de puntos puede derivar en sanciones económicas, un aumento en el costo del seguro e incluso la suspensión de la licencia de conducir.

Licencias de conducir: cuántos puntos pueden provocar una suspensión

El sistema de puntos del New York State Department of Motor Vehicles establece que un conductor que acumule 11 puntos dentro de un período de 24 meses puede recibir una suspensión de su licencia.

Esto significa que no existe una única multa que determine en todos los casos la suspensión. La consecuencia depende de la infracción cometida, los puntos asignados y el historial reciente del conductor.

A su vez, el DMV aclara que el sistema de puntos no es el único mecanismo mediante el cual una licencia puede ser suspendida o revocada.

Existen determinadas infracciones y situaciones que pueden generar sanciones independientemente de la cantidad de puntos acumulados.

Estas infracciones pueden sumar puntos y acercar a los conductores al límite

Imagen creada con IA

Las autoridades asignan diferentes cantidades de puntos según la gravedad de cada infracción. Entre las conductas que pueden generar penalizaciones se encuentran exceder los límites de velocidad, realizar maniobras peligrosas y cometer determinadas infracciones de tránsito.

Desde febrero de 2026, además, Nueva York comenzó a aplicar nuevos valores de puntos para algunas de las infracciones más graves, con el objetivo de reforzar las medidas contra los conductores considerados de alto riesgo.

Por esta razón, una conducta que anteriormente podía tener una determinada penalización puede tener actualmente un impacto mayor sobre el historial de conducción.

Exceso de velocidad: una de las multas que más puede afectar

El exceso de velocidad forma parte de las infracciones contempladas por el sistema de puntos de Nueva York. La cantidad asignada depende de cuánto se haya superado el límite permitido.

El estado advierte que acumular 11 puntos o más dentro de 24 meses puede llevar a la suspensión de la licencia, además de otras consecuencias económicas.

Los conductores también pueden enfrentar un Driver Responsibility Assessment (DRA) cuando acumulan seis o más puntos dentro de un período de 18 meses.

Este cargo se suma a las multas y otras posibles consecuencias derivadas de las infracciones.

No responder una multa también puede terminar en la suspensión

Existe otro escenario que los conductores no deberían pasar por alto: ignorar una multa de tránsito.

El DMV de Nueva York señala que la licencia estatal puede ser suspendida si el conductor no responde una multa por una infracción en movimiento cometida en otro estado, con algunas excepciones específicas.

La suspensión puede mantenerse hasta que la persona responda la infracción correspondiente.

Por eso, recibir una multa no significa únicamente afrontar el pago correspondiente. No responderla dentro de los plazos establecidos también puede generar consecuencias sobre los privilegios para conducir.