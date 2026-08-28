Argentina tendrá un cierre de agosto marcado por fuertes cambios en el tiempo, con fenómenos que se concentrarán desde la noche del jueves y se extenderán durante todo el fin de semana. El escenario incluirá lluvias, actividad eléctrica y acumulados importantes en distintas regiones del país.

Mientras algunas zonas quedarán bajo condiciones de inestabilidad, el Litoral será uno de los principales focos durante el fin de semana, con lluvias que podrían dejar hasta 100 milímetros acumulados.

Cómo estará el tiempo desde la noche del jueves

Durante la noche del jueves las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar en buena parte de la región central, después de una jornada con mayor inestabilidad.

El momento más esperado llegará durante la madrugada del viernes, cuando podrá observarse el eclipse parcial de Luna. El fenómeno alcanzará su punto máximo cerca de la 1.13, con más del 90% del disco lunar cubierto.

La nubosidad será un factor determinante para la observación. Los pronósticos estiman una cobertura de entre 40% y 60%, por lo que las condiciones podrán variar según la zona.

El tiempo durante el fin de semana

Se aproxima el diluvio histórico del año: 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con actividad eléctrica. Shutterstock / Composición Canva

Desde el viernes, la actividad eléctrica se desplazará hacia el centro y norte de Entre Ríos y el sudeste de Corrientes. La inestabilidad continuará durante el sábado, especialmente sobre el este entrerriano.

En esa zona podrían registrarse unos 50 milímetros adicionales de lluvia, sobre sectores que ya acumularon importantes registros durante los últimos días.

Misiones y Corrientes

El domingo 30 el foco de las precipitaciones se trasladará hacia Misiones y el nordeste de Corrientes, donde los acumulados podrían alcanzar los 100 milímetros.

Dónde se esperan las lluvias más importantes

Los mayores registros del domingo se concentrarán sobre el extremo nordeste del país. De acuerdo con el pronóstico, hasta 80 milímetros podrían caer solamente durante esa jornada, lo que elevará el acumulado total del fin de semana.

En la región pampeana también se esperan precipitaciones, aunque con registros más moderados y distribuidos de manera irregular. Los valores previstos se ubican entre 10 y 20 milímetros en distintos sectores.

El escenario también mantendrá condiciones de riesgo en otras regiones. En Córdoba, la combinación de viento y vegetación seca sostiene un riesgo extremo de incendios, mientras que hacia el domingo podría desarrollarse un nuevo frente sobre el norte de la Patagonia.