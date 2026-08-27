La noche del jueves 27 de agosto, el cielo será escenario de un eclipse lunar total que podrá observarse desde gran parte del país. Para disfrutarlo en su máximo esplendor, los especialistas recomiendan alejarse de las zonas con contaminación lumínica y apagar las luces innecesarias durante varias horas.

El fenómeno permitirá ver cómo la Luna adquiere el característico tono rojizo conocido como “Luna de Sangre”, sin necesidad de utilizar anteojos o filtros especiales.

Eclipse lunar: por qué recomiendan apagar las luces durante tres horas

Durante un eclipse lunar total, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite natural. A medida que avanza el fenómeno, la Luna puede adquirir una tonalidad rojiza debido a la forma en que la luz solar atraviesa y se refracta en la atmósfera terrestre.

El Planetario Galileo Galilei recomienda buscar lugares con poca iluminación artificial para mejorar la visibilidad. Las luces urbanas, carteles LED y reflectores disminuyen el contraste del cielo y pueden dificultar la observación de los detalles de la Luna.

Por eso, quienes quieran seguir el eclipse completo deberían permanecer durante unas tres horas en un lugar oscuro, permitiendo además que la vista se adapte progresivamente a la falta de luz.

Eclipse lunar de agosto: recomiendan alejarse de las luces para observar la Luna de Sangre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Dónde ver el eclipse lunar total desde Argentina este jueves 27 de agosto

El eclipse podrá observarse a simple vista desde gran parte de la Argentina, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables. No será necesario contar con telescopios ni equipamiento profesional.

Los lugares más recomendables son aquellos que tengan poca contaminación lumínica y un horizonte despejado , como:

Zonas rurales alejadas de las grandes ciudades.

Costaneras y espacios abiertos.

Parques y reservas con poca iluminación.

Localidades del interior con cielos oscuros.

En las grandes ciudades también será posible observarlo, aunque la iluminación artificial puede reducir el contraste y hacer que la experiencia sea menos impactante.