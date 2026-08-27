Qué ver este fin de semana | La serie de espionaje con Nicole Kidman y Zoe Saldaña que es un furor y está entre las más vistas de Paramount+

Para este fin de semana, la oferta de las plataformas de streaming suma un título imperdible para los fanáticos del suspenso y las producciones de acción .

Special Ops: Lioness se convirtió en el gran fenómeno de Paramount+, ubicándose en los primeros puestos del ranking global gracias a una narrativa trepidante que se adentra en los aspectos más oscuros del espionaje internacional y la lucha contra el terrorismo.

De qué trata Lioness: una trama de alto riesgo basada en hechos reales

Inspirada en una iniciativa militar real de los Estados Unidos, la historia sigue a Joe, una agente encargada de liderar el programa Lioness de la CIA.

Su misión principal consiste en reclutar, entrenar y dirigir a operativas encubiertas para infiltrarse en el entorno personal de líderes terroristas y desarticular organizaciones criminales desde adentro .

La serie expone no solo las tensiones tácticas de las misiones de campo, sino también el costo personal, emocional y psicológico que afrontan los agentes involucrados en operaciones de alto riesgo donde cada decisión puede costar vidas humanas.

Qué ver este fin de semana | La serie de espionaje con Nicole Kidman y Zoe Saldaña que es un furor y está entre las más vistas de Paramount+

Un elenco estelar encabezado por Nicole Kidman y Zoe Saldaña

Zoe Saldaña (Joe): Asume el papel protagónico como la jefa de estación del programa Lioness , interpretando a una mujer que intenta equilibrar su exigente e implacable vida profesional con sus relaciones familiares.

Laysla De Oliveira (Cruz Manuelos): Encarna a una joven e impulsiva marine reclutada para entablar amistad con la hija de un peligroso objetivo terrorista y ejecutar la infiltración.

Nicole Kidman (Kaitlyn Meade): Interpreta a la supervisora de la CIA, una alta ejecutiva del gobierno que debe maniobrar entre las presiones políticas de Washington y la logística del campo de batalla.

Morgan Freeman (Edwin Mullins): Se suma con una participación de gran peso institucional como el Secretario de Estado de los Estados Unidos.

El impacto de la serie que la convierte en la mayor tendencia de Paramount+

Creada por Taylor Sheridan (el cerebro detrás de éxitos masivos como Yellowstone y Mayor of Kingstown), Lioness logró capturar de inmediato la atención de la audiencia global.

Su combinación de dinamismo visual, secuencias de combate hiperrealistas y una cuidada exploración de la psicología de sus personajes la transformó en el estreno más visto del año dentro de la plataforma.

El boca a boca en redes sociales y la aclamación del público por ver a estrellas del cine de la talla de Kidman y Saldaña liderando un thriller de inteligencia consolidan a esta producción como la opción predilecta para maratonear durante el fin de semana.