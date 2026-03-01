El inicio de marzo llega con un escenario meteorológico inestable en gran parte del país. Un sistema de baja presión provoca lluvias persistentes y ráfagas intensas en la Patagonia, mientras que una masa de aire húmedo genera tormentas en provincias del centro y oeste argentino. Según el mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al menos ocho distritos están bajo advertencia por fenómenos que pueden afectar la circulación, la visibilidad y la seguridad. Las zonas cordilleranas de Neuquén y Río Negro se encuentran bajo alerta naranja, un nivel que anticipa eventos climáticos peligrosos. Allí se prevén precipitaciones intensas y persistentes, con acumulados que podrían provocar crecidas repentinas de arroyos y anegamientos. Además, se esperan vientos del sector oeste con ráfagas fuertes que podrían complicar la circulación en rutas de montaña y áreas turísticas. Además, otras regiones también registran alerta amarilla por tormentas aisladas y ráfagas intensas: Además, localidades del sur de la provincia de Buenos Aires podrían registrar lluvias y ráfagas aisladas en el marco del mismo frente de inestabilidad. Las capturas del SMN muestran que en ciudades como Río Colorado, Mendoza y San Luis continuarán las probabilidades de tormentas y ráfagas durante el inicio de la semana, con mejoras recién hacia mitad de semana. Las temperaturas seguirán elevadas en la región central, pero con bruscos descensos tras el paso de los sistemas de tormentas. Ante este escenario, el SMN recomienda: Con varios distritos bajo alerta, las autoridades piden precaución y seguimiento permanente de los reportes meteorológicos, especialmente en áreas de cordillera y zonas rurales.