En medio de la ola de calor que se encuentra presente en diferentes puntos del país con temperaturas que superan ampliamente los 37 grados, el Servicio Meteorológico Nacional alertó a la población por la presencia de severas tormentas y fuertes ráfagas de viento. En este sentido, el organismo alertó por el ingreso de nubes negras en la semana del inicio de clases que traerán una fuerte tormenta con lluvias y granizo. Se espera que este fenómeno se intenso con hasta 20 milímetros acumulados y vientos inestables que alcanzarán los 52 kilómetros por hora. Mendoza enfrenta una semana de inestabilidad climática y el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas intensas con granizo y actividad eléctrica para este lunes. Además, rige una alerta amarilla por viento Zonda con ráfagas de hasta 65 km/h en la precordillera y el sur provincial, intensificándose entre las 14:00 y 21:00 hs. Las máximas alcanzarán un pico de 31°C antes de la llegada de un frente frío que podría traer un cambio climático. En esta línea, a partir del martes, las temperaturas descenderán notablemente, para traer un frente fresco y nublado que se extenderá al resto de la semana. Así habrá nuevas probabilidades de lluvias ligeras y chaparrones aislados hacia el fin de semana. A pesar de las lluvias que afectarán a gran parte de la provincia, la Ciudad de Buenos Aires apenas sentirá el impacto de las tormentas. Se esperan algunas lluvias en la mañana del jueves. El pronóstico extendido es el siguiente: