La clasificación de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a segunda vuelta abre un nuevo capítulo para el dólar, las acciones y los bonos colombianos.

Elecciones 2026 en Colombia: cuándo será la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

El mercado cambiario colombiano reaccionó de forma contundente a los resultados de la primera vuelta presidencial. En las primeras horas de negociación de este lunes 1 de junio, el dólar registró una fuerte caída superior a los $100 y llegó a tocar mínimos de $3.551, luego de que Abelardo de la Espriella se consolidara como el candidato más votado de las elecciones celebradas el domingo y avanzara a la segunda vuelta junto a Iván Cepeda.

Con una apertura en $3.564, la divisa estadounidense cayó $114 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para hoy, ubicada en $3.678,15. Durante los primeros minutos de negociación, el precio máximo fue de $3.603, mientras que el mínimo alcanzó los $3.551, confirmando una reacción positiva de los mercados al nuevo escenario político.

¿Cómo abrió el dólar en Colombia este lunes 1 de junio?

La incertidumbre que dominó las semanas previas a las elecciones comenzó a disiparse en la apertura de los mercados. El dólar inició la jornada en $3.564 y posteriormente descendió hasta $3.551, uno de los niveles más bajos observados en las últimas semanas.

Los movimientos iniciales reflejan el optimismo de una parte de los inversionistas tras el resultado electoral del domingo, en el que Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,74 % de los votos y superó a Iván Cepeda, quien alcanzó el 40,90 %.

A pesar de la caída registrada durante las primeras operaciones, los analistas advierten que la volatilidad podría mantenerse hasta la segunda vuelta presidencial programada para el próximo 21 de junio.

¿Sube o baja el dólar en Colombia? Así abrió el mercado este lunes 1 de junio tras la segunda vuelta entre De la Espriella y Cepeda. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

¿Por qué cayó el dólar tras las elecciones presidenciales?

La reacción del mercado coincide con varios análisis que anticipaban un fortalecimiento del peso colombiano en caso de que los inversionistas interpretaran los resultados electorales como favorables para la actividad económica y la inversión.

La firma internacional Ebury había señalado previamente que una eventual victoria de Abelardo de la Espriella sería vista positivamente por parte de los mercados debido a sus propuestas de reducción del gasto público, simplificación tributaria y estímulos a la inversión.

Asimismo, análisis de Values AAA indicaron este lunes que los inversionistas consideran que un eventual gobierno de derecha podría favorecer la llegada de capitales al país, lo que ayudaría a reducir la presión sobre el dólar.

¿A cuánto se compra y vende el dólar en las casas de cambio este 1 de junio?

Mientras el mercado cambiario reaccionaba a los resultados electorales, las casas de cambio del país reportaron un precio promedio de compra de $3.627 y un precio promedio de venta de $3.730,20 para este lunes 1 de junio.

Los valores varían según la ciudad:

Bogotá: compra $3.682 y venta $3.749.

Cali: compra $3.540 y venta $3.735.

Cartagena: compra $3.500 y venta $3.720.

Cúcuta: compra $3.670 y venta $3.720.

Medellín: compra $3.607 y venta $3.717.

Pereira: compra $3.610 y venta $3.710.

¿Qué esperaban los inversionistas de Abelardo de la Espriella?

Diversos informes internacionales habían identificado a De la Espriella como un candidato favorable para una parte importante del mercado.

La firma financiera Ebury señaló recientemente que una eventual victoria del candidato de Defensores de la Patria sería vista positivamente por muchos inversionistas debido a sus propuestas de reducción del gasto público, disminución de impuestos, simplificación tributaria y mayor apertura a la inversión.

Incluso antes de la primera vuelta, varios analistas vinculaban el fortalecimiento reciente del peso colombiano con el crecimiento electoral del candidato.

Por esa razón, algunos sectores del mercado podrían interpretar el resultado del domingo como una señal favorable, aunque todavía queda pendiente la definición presidencial del próximo 21 de junio.

¿Podría aumentar la volatilidad del mercado durante junio?

Todo apunta a que sí. Un análisis elaborado por Alianza Valores y Fiduciaria advertía que el proceso electoral colombiano tiene capacidad para generar movimientos significativos en el dólar durante los próximos meses, dependiendo de cómo evolucionen las preferencias electorales de cara a la segunda vuelta.

Los expertos de la firma sostuvieron que los cambios más profundos en los activos financieros normalmente no ocurren de manera inmediata, sino a medida que el mercado procesa los resultados, analiza las nuevas encuestas y evalúa las alianzas políticas que se construyen entre una ronda electoral y otra.

Por eso, más allá de este lunes, el verdadero foco de atención estará en las tres semanas que separan a Colombia de la elección definitiva.