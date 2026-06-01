Se aproxima la tormenta del año con 24 horas de lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento: cuáles son las zonas más afectadas.

Las temperaturas elevadas continuarán este lunes en la mayor parte de España, superando los 34-36 grados en el interior de la mitad sur peninsular y depresiones del nordeste, por encima de los 38-40 en el Guadalquivir y se darán chubascos con tormentas en el Pirineo

La estabilidad generalizada habitual en las últimas semanas seguirá predominando, con cielos pocos nubosos o despejados e intervalos de nubes altas, salvo en el norte de Canarias y de Galicia, área cantábrica, Alborán y Baleares, donde se prevén intervalos de nubes bajas que tienden a despejar excepto en Galicia, donde se cubrirá en las últimas horas del día por la llegada de un frente que podría dejar alguna precipitación débil y dispersa, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En zona del centro y del este peninsular se formará nubosidad de evolución vespertina, con chubascos y tormentas en el Pirineo que podrían ser localmente fuertes en su parte oriental, sin descartar que pueda afectar de forma asilada a otras montañas del noreste. Además, anuncian probable formación de niebla matinal en el extremo norte peninsular y de brumas costeras en Alborán y Baleares.

Se aproxima la tormenta del año con 24 horas de lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

¿Cómo estará la temperatura en España?

Las temperaturas máximas, elevadas para la época, ascenderán en Canarias, Cantábrico, alto y medio Ebro, noreste de la meseta Norte y norte de la vertiente Ibérica; mientras que descenderán en la mitad Norte del Mediterráneo y golfo de Cádiz.

Predominarán ascensos de las mínimas en Canarias y Extremadura, aunque descenderán en el centro norte peninsular. Asimismo, anuncian que se darán noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados en regiones del centro y tercio sur peninsular así como en el litoral mediterráneo.

En cuanto al viento, soplará alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado en litorales el oeste peninsular y Ampurdán; viento flojo en el resto, tendiendo a arreciar por la tarde.

¿Cuáles son las comunidades afectadas por la tormenta?

Zonas con lluvias más fuertes

Cataluña (Pirineo): se esperan chubascos acompañados de tormenta durante la tarde debido a la nubosidad de evolución diurna.

Comunidad Valenciana (interior norte de Castellón): probabilidad de chubascos con tormenta en las horas centrales y finales de la jornada.

Cantabria: existe posibilidad de chubascos y tormentas, especialmente en áreas del interior y zonas montañosas.

Asturias: no se descartan chubascos y tormentas aisladas, principalmente en el interior y la cordillera.

Se aproxima la tormenta del año con 24 horas de lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento: cuáles son las zonas más afectadas. Shutterstock

Zonas con lluvias débiles o precipitaciones aisladas

Galicia (litoral de A Coruña): se prevén lluvias débiles al final del día, en un contexto de aumento de la nubosidad y posibles nieblas.

Aragón (Pirineo y Sistema Ibérico): la formación de nubes de evolución por la tarde podría dejar algunos chubascos aislados.

Región de Murcia (sierras): no se descarta algún chubasco puntual asociado a la nubosidad de evolución diurna.

Andalucía (sierras orientales): existe una baja probabilidad de chubascos dispersos durante la tarde.

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?