En Estados Unidos se está alertando sobre los posibles efectos secundarios de las condiciones por las que atraviesa la península de Yucatán en México

En Estados Unidos se está alertando sobre los posibles efectos secundarios de las condiciones por las que atraviesa la península de Yucatán en México y que alcanzan a las aguas que rodean el estado de Florida.

Según AccuWeather, la actividad tropical detectada en el Pacífico oriental puede derivar en la posible formación de ciclones, especialmente tan cercano a la temporada de huracanes.

Según AccuWeather, la actividad tropical detectada en el Pacífico oriental puede derivar en la posible formación de ciclones Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Se viene un diluvio histórico: ¿Qué zonas están en peligro?

Según el informe de AccuWeather, se está prestando atención a:

El Caribe occidental

Peninsula Yucatán

Golfo de México

Aguas cercanas a Florida

Aunque por el momento no existe una tormenta tropical formada ni una trayectoria definida, los expertos consideran que las condiciones podrían volverse más favorables para el desarrollo de un sistema de baja presión a medida que avance la primera semana de junio.

Estas son las zonas con mayor riesgo por porque las aguas del Golfo de México y del Atlántico occidental están cálidas para la época del año , algo que aumenta las posibilidades para la formación de sistemas tropicales.

Incluso si el sistema no alcanza la categoría de tormenta tropical, podría transportar grandes cantidades de humedad hacia el sureste de Estados Unidos. Como consecuencia, algunas zonas de Florida y la costa del Golfo podrían registrar lluvias intensas, tormentas eléctricas frecuentes, ráfagas de viento, aumento del oleaje y corrientes de resaca peligrosas en las playas.

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AccuWeather vigila una posible amenaza tropical que podría desarrollarse entre el Golfo de México y las aguas cercanas a Florida durante los primeros días de junio. Aunque el fenómeno todavía no se ha organizado como tormenta tropical, los expertos advierten que podría generar varios días consecutivos de condiciones meteorológicas adversas.

La preocupación se centra en la gran cantidad de humedad que el sistema podría arrastrar hacia el sureste de Estados Unidos, aumentando el riesgo de lluvias persistentes, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento en amplias zonas costeras.