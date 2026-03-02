El mercado cambiario inicia la semana con la atención puesta en el escenario político y económico luego de la apertura de sesiones ordinarias encabezada por el presidente Javier Milei en el Congreso. En un contexto de expectativas por reformas vinculadas a la economía, la evolución del dólar oficial vuelve a estar en el foco principal. Este lunes 2 de marzo de 2026, el Banco Nación ajustó su cotización y el dólar oficial abrió a $ 1.370 para la compra y $ 1.420 para la venta, según el tablero del banco estatal. El movimiento se da en un clima donde inversores y ahorristas siguen de cerca las señales del Gobierno sobre inflación, tasas de interés y política cambiaria, variables que suelen impactar en la dinámica del tipo de cambio. Estos valores funcionan como referencia para el resto del sistema financiero y son monitoreados por el mercado para anticipar movimientos en otras cotizaciones. El discurso presidencial marcó el inicio de un nuevo período legislativo y dejó anuncios vinculados a reformas económicas que podrían influir en variables clave como el dólar, las tasas y la inflación. En ese marco, el mercado evalúa cómo evolucionarán las medidas oficiales y su impacto en el tipo de cambio. Noticia en desarrollo.-