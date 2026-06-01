En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este lunes, 1 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9016 (Anillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 1 de junio

1° 9016 11° 1643 2° 3794 12° 8134 3° 9639 13° 5784 4° 7065 14° 8122 5° 0643 15° 5880 6° 7500 16° 9940 7° 0446 17° 2845 8° 9130 18° 6064 9° 3105 19° 2298 10° 9803 20° 3596

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión y promesas. Puede reflejar relaciones estables, acuerdos importantes o el deseo de seguridad. También alude a ciclos que se cierran y comienzan y a la lealtad hacia uno mismo o hacia otros.

Un anillo brillante señala éxito, compromiso firme o riqueza. Si está roto o perdido, sugiere dudas, rupturas o temores a la traición. Hallarlo indica reconciliación y nuevas oportunidades; perderlo advierte falta de confianza o inestabilidad.