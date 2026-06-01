En esta noticia
Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.
Este lunes, 1 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9016 (Anillo).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 1 de junio
|1°
|9016
|11°
|1643
|2°
|3794
|12°
|8134
|3°
|9639
|13°
|5784
|4°
|7065
|14°
|8122
|5°
|0643
|15°
|5880
|6°
|7500
|16°
|9940
|7°
|0446
|17°
|2845
|8°
|9130
|18°
|6064
|9°
|3105
|19°
|2298
|10°
|9803
|20°
|3596
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con anillo?
Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión y promesas. Puede reflejar relaciones estables, acuerdos importantes o el deseo de seguridad. También alude a ciclos que se cierran y comienzan y a la lealtad hacia uno mismo o hacia otros.
Un anillo brillante señala éxito, compromiso firme o riqueza. Si está roto o perdido, sugiere dudas, rupturas o temores a la traición. Hallarlo indica reconciliación y nuevas oportunidades; perderlo advierte falta de confianza o inestabilidad.